Esta tarde se realiza un evento especial para los fanáticos de PlayStation, la consola de Sony, pues se realiza una nueva edición de su ya tradicional State of Play, el evento en el que la compañía muestra los futuros lanzamientos e innovaciones que llegarán a este sistema de videojuegos.

Durante un evento de más de una hora, PlayStation presumió todo lo que llegará a sus servidores en los próximos meses.

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Anuncios más relevantes del State of Play 2026

Marvel’s Wolverine : Se trata de uno de los títulos más esperados por los fanáticos de PlayStation y de los videojuegos. En el evento se mostró un nuevo gameplay que de inmediato cautivó a los fanáticos por su dinamismo y gráficos; este juego estará disponible el próximo 15 de septiembre de 2026.

: Se trata de uno de los títulos más esperados por los fanáticos de y de los videojuegos. En el evento se mostró un nuevo gameplay que de inmediato cautivó a los fanáticos por su dinamismo y gráficos; este juego estará disponible el próximo 15 de septiembre de 2026. Marvel Tokon Fighting Souls : Este título recuerda a clásicos de peleas tipo arcade, pero es protagonizado por algunos de los villanos más memorables de esta casa de videojuegos, como Doctor Doom, el Duende Verde y muchos más.

: Este título recuerda a clásicos de peleas tipo arcade, pero es protagonizado por algunos de los villanos más memorables de esta casa de videojuegos, como Doctor Doom, el Duende Verde y muchos más. Rayman Legends Retold : En el State of Play 2026 también se presentaron juegos familiares y este colorido título es uno de ellos. La historia es protagonizada por un grupo de vikingos que enfrentarán a misteriosas criaturas a través de diferentes niveles.

: En el también se presentaron juegos familiares y este colorido título es uno de ellos. La historia es protagonizada por un grupo de vikingos que enfrentarán a misteriosas criaturas a través de diferentes niveles. Control Resonant : Este título te sumergirá en una versión paranormal de la isla de Manhattan , en Nueva York. Visualmente impresionante, este título llegará el próximo 24 de septiembre a la consola PlayStation 5 .

: Este título te sumergirá en una versión paranormal de la isla de , en Nueva York. Visualmente impresionante, este título llegará el próximo 24 de septiembre a la . Tomb Raider: Legacy of Atlantis: Lara Croft regresa a PlayStation para una nueva entrega de Tomb Raider. En este nuevo adelanto, encontramos a la aclamada exploradora recorriendo el continente perdido de Atlantis. Este juego llegará a PlayStation 5 el próximo 27 de febrero de 2027.

Ferocious new Marvel's Wolverine gameplay debuts at State of Play.



Get a look at aggressive combat techniques, character reveals, and more: https://t.co/CNvwAc8U4J pic.twitter.com/WjmI1DnyG4 — PlayStation (@PlayStation) June 2, 2026

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