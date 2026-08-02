Walmart remata Pantalla Samsung 85″ Micro RGB 4K Vision AI (2026) con 34% de descuento y hasta 12 MSI

Samsung introduce en el retail mexicano la primera generación de televisores con tecnología Micro RGB, una arquitectura de retroiluminación que la casa surcoreana lanzó globalmente durante el segundo trimestre de 2026 como respuesta directa al techo técnico de las pantallas Mini LED tradicionales. La Pantalla Samsung 85 Pulgadas Micro RGB R85HAF 4K con Vision AI modelo 2026 encuentra su precio ajustado en $74,999 pesos dentro del catálogo Walmart cuando el precio de referencia marcaba $114,299 pesos. La diferencia acumula $39,300 pesos en beneficio del comprador, cifra que representa el 34.4 por ciento que se descuenta del catálogo original.

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Walmart pone a disposición un esquema de financiamiento a doce mensualidades sin intereses de $6,249.92 pesos para tarjetas de crédito integradas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales de pago funcionan de manera simultánea: contado, débito, monedero electrónico, tarjeta de crédito y depósito en efectivo tras generar la orden en el sitio web oficial. Los interesados en evitar el envío pueden recurrir al servicio Pickup, disponible sin costo adicional en sucursales que confirmen inventario disponible del modelo.

Qué introduce la tecnología Micro RGB dentro del catálogo Samsung 2026

Samsung presenta el segmento Micro RGB como el escalón intermedio entre los ya establecidos Neo QLED (línea premium con Mini LED) y OLED (línea top con paneles orgánicos) dentro del catálogo 2026. La propuesta técnica se apoya en una arquitectura de retroiluminación completamente rediseñada: en lugar de usar retroiluminación blanca convencional filtrada por capas cromáticas, cada zona de retroiluminación integra microscópicos LEDs RGB individuales (rojo, verde y azul separados) que la casa fabricante gestiona mediante inteligencia artificial dedicada.

El resultado, según especificaciones oficiales certificadas por el VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik), es la primera pantalla en el mundo capaz de cubrir el 100 por ciento del espacio de color BT.2020 — estándar cromático internacional definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para contenido UHD/4K profesional.

Pantalla Samsung 85 pulgadas Micro RGB en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas de la Samsung Micro RGB R85H según ficha oficial Samsung México:

Panel Micro RGB y sistema de color:

Fabricante: Samsung Electronics (compañía surcoreana líder mundial en pantallas Smart TV con 19 años consecutivos como número uno global en ventas de televisores según cifras oficiales de la industria).

(compañía surcoreana líder mundial en pantallas Smart TV con en ventas de televisores según cifras oficiales de la industria). Modelo específico: MRN85R85HAFXZX dentro de la línea Micro RGB R85H 2026.

dentro de la línea Micro RGB R85H 2026. Diagonal: 85 pulgadas (aproximadamente 216 centímetros medidos diagonal a diagonal) — formato XXL premium ideal para salas amplias y experiencias cinematográficas domésticas.

(aproximadamente 216 centímetros medidos diagonal a diagonal) — formato XXL premium ideal para salas amplias y experiencias cinematográficas domésticas. Tecnología de retroiluminación: Micro RGB — arquitectura patentada Samsung con microscópicos LEDs rojos, verdes y azules individuales para control cromático directo desde la fuente lumínica.

— arquitectura patentada Samsung con microscópicos LEDs rojos, verdes y azules individuales para control cromático directo desde la fuente lumínica. Motor de procesamiento: Micro RGB AI Engine con inteligencia artificial dedicada al procesamiento cromático en tiempo real.

con inteligencia artificial dedicada al procesamiento cromático en tiempo real. Resolución nativa: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) con más de 8 millones de píxeles activos.

Certificación cromática mundial:

Primera cobertura del 100% BT.2020: récord mundial verificado y certificado oficialmente por el VDE (organismo de certificación técnica alemán).

récord mundial verificado y certificado oficialmente por el (organismo de certificación técnica alemán). Micro RGB Precision Color: primera certificación mundial de precisión cromática Micro RGB según estándares BT.2020.

primera certificación mundial de precisión cromática Micro RGB según estándares BT.2020. Comparativa mercado: el estándar Neo QLED convencional 4K alcanza cobertura BT.2020 aproximada del 92-95 por ciento; la línea Micro RGB establece nuevo techo del segmento.

HDR y contraste premium:

Micro RGB HDR+: implementación premium exclusiva de la línea Micro RGB para mejorar detalles sutiles en zonas oscuras y brillantes simultáneamente.

implementación premium exclusiva de la línea Micro RGB para mejorar detalles sutiles en zonas oscuras y brillantes simultáneamente. Preservación de profundidad original: el procesador Micro RGB AI Engine mantiene la integridad del contenido HDR original.

el procesador Micro RGB AI Engine mantiene la integridad del contenido HDR original. Estándares HDR compatibles: HDR10+ + Dolby Vision + HLG para máxima compatibilidad con plataformas streaming.

Vision AI 2026 e inteligencia artificial:

Vision AI Companion: asistente propio con inteligencia artificial integrada 2026 para consultas contextuales sobre el contenido en pantalla.

asistente propio con inteligencia artificial integrada 2026 para consultas contextuales sobre el contenido en pantalla. AI Voice Controller: ajuste independiente por voz de niveles de audio entre pista de voz y pista de fondo/música mediante comandos hablados al control remoto.

ajuste independiente por voz de niveles de audio entre pista de voz y pista de fondo/música mediante comandos hablados al control remoto. Compatibilidad IA externa: integración con Microsoft Copilot + Perplexity para búsquedas ampliadas.

integración con Microsoft Copilot + Perplexity para búsquedas ampliadas. AI Football Mode: modo optimizado específicamente para transmisiones deportivas de fútbol con ajustes de color, contraste y comentarios nítidos activados automáticamente al detectar contenido deportivo.

Gaming y experiencia interactiva:

Motion Xcelerator 144 Hz: para suavizar transiciones de imagen en escenas de acción, deportes y videojuegos competitivos.

para suavizar transiciones de imagen en escenas de acción, deportes y videojuegos competitivos. FreeSync Premium Pro: compatibilidad con tecnología AMD FreeSync para gaming sin tearing en PC y consolas compatibles.

compatibilidad con tecnología AMD FreeSync para gaming sin tearing en PC y consolas compatibles. HDMI 2.1: puertos preparados para 4K a 120 Hz + 8K + VRR + ALLM con consolas nueva generación PS5 Pro y Xbox Series X.

puertos preparados para 4K a 120 Hz + 8K + VRR + ALLM con consolas nueva generación PS5 Pro y Xbox Series X. Modo Juego avanzado: activación automática mediante ALLM (Auto Low Latency Mode).

Audio y tecnologías anti-reflejos:

Dolby Atmos: sonido multi-dimensional inmersivo integrado en el equipo sin necesidad de barra externa para experiencia básica.

sonido multi-dimensional inmersivo integrado en el equipo sin necesidad de barra externa para experiencia básica. Q-Symphony: sincronización con barras de sonido Samsung compatibles que usa los altavoces del televisor y la barra simultáneamente.

sincronización con barras de sonido Samsung compatibles que usa los altavoces del televisor y la barra simultáneamente. Glare Free: tecnología patentada Samsung anti-reflejos certificada por UL para reducir reflejos de la luz ambiente en habitaciones brillantes.

Sistema operativo y ecosistema:

Tizen OS 2026: interfaz rediseñada con integración completa de Samsung Vision AI.

interfaz rediseñada con integración completa de Samsung Vision AI. 7 años de actualizaciones OS garantizadas: compromiso oficial Samsung para modelos 2026 hasta el año 2033.

compromiso oficial Samsung para modelos 2026 hasta el año 2033. Samsung TV Plus: canales gratuitos integrados sin suscripción adicional.

canales gratuitos integrados sin suscripción adicional. Aplicaciones streaming: acceso directo a Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + YouTube + Vix + Claro Video + otras plataformas populares en México.

acceso directo a Netflix + Amazon Prime Video + Disney+ + HBO Max + YouTube + Vix + Claro Video + otras plataformas populares en México. SmartThings integrado: control unificado del ecosistema Samsung smart home del hogar.

Reconocimientos internacionales:

Premio IF Design 2026: reconocimiento oficial de diseño internacional otorgado a la línea Samsung Micro RGB R85H por su propuesta estética y funcional.

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

Walmart comercializa y despacha directamente el producto con cobertura nacional. Las compras superiores a $499 pesos aplican automáticamente para envío gratuito. La cadena habilita Pickup como alternativa sin costo adicional para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada de inventario en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

La pantalla incluye un año de garantía oficial Samsung México cubriendo defectos de fabricación del panel Micro RGB, el motor Micro RGB AI Engine, los componentes electrónicos internos y el control remoto Samsung Smart. Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que la pantalla conserve el empaque original y no presente daños atribuibles al uso posterior a la entrega.

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