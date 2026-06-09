El uso de internet es indispensable para mantenerse comunicado, para ver serie y películas y hasta para trabajar y si quieres proteger tu red WiFi doméstica para que vecinos o personas externas no se conecten aquí te compartimos algunas recomendaciones.

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El método rápido: Descubre a los intrusos usando aplicaciones móviles

La forma más sencilla de ver quiénes están conectados a tu internet es accediendo a la configuración del router mediante la dirección IP.

Ingresa tu usuario y contraseña y en la sección denominada “Dispositivos conectados”, “Clientes DHC” se puede consultar la lista de equipos activos.

El método avanzado: Revisa el historial desde la configuración de tu módem

En routers avanzados o con sistemas WiFi Mesh, Google WiFi o TP-Link Deco permiten visualizar desde el teléfono o tableta los dispositivos conectados.

También puedes utilizar Wireless Network Watcher para escanear la red o Acrylic WiFi que permite un análisis detallado de detección de dispositivos conectados.

Cómo expulsar a los vecinos y blindar tu WiFi para siempre

A través de estos métodos puedes detectar y expulsar a las personas que estén conectadas a tu red. Además se recomienda:

Cambiar la contraseña de WiFi periódicamente

Utilizar cifrado WPA2 o WPA3

Activar filtrado por dirección MAC para autorizar solo dispositivos conocidos

Desactivar WPS si no se empleo debido a vulnerabilidades

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