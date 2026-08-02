Liverpool remata Xbox Series X 2TB edición especial Microsoft con 15% de ahorro

Microsoft encuentra terreno fértil dentro del retail mexicano durante este verano con una edición coleccionable que hasta hace pocos meses figuraba entre las más buscadas del catálogo Xbox. La Consola Xbox Series X 2 TB Edición Especial Galaxy Black aterriza actualmente en Liverpool con etiqueta de $20,898 pesos frente a los $34,417 pesos originales del catálogo. La rebaja acumula $13,519 pesos menos, equivalentes al 39.3 por ciento del precio inicial.

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Liverpool ofrece esquema de pago diferido a seis mensualidades sin intereses de $3,483.00 pesos para tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Complementan esta opción las modalidades tradicionales: contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar la orden vía sitio web. Click & Collect completa el esquema para audiencia que prefiere retirar la consola directamente en sucursal física sin cargo extra, sujeto a existencia confirmada en la tienda seleccionada.

Qué distingue a la Xbox Series X Galaxy Black del resto del catálogo Microsoft

Microsoft posiciona la Xbox Series X Galaxy Black Special Edition como la propuesta premium coleccionable del catálogo Xbox actual. Se ubica un escalón por encima de la Xbox Series X estándar Carbon Black (1 TB) y de la Xbox Series X Digital Edition Robot White (1 TB, sin lectora), reservándose la etiqueta edición limitada que la casa fabricante otorga a versiones producidas en cantidades acotadas para audiencia coleccionista, entusiastas del ecosistema Xbox y audiencia con biblioteca extensa de juegos digitales que requiere el almacenamiento duplicado.

Xbox One 2TB en Liverpool (Liverpool)

Estas son las especificaciones técnicas de la Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition según ficha oficial de Microsoft:

Diseño exclusivo Galaxy Black:

Fabricante: Microsoft (compañía estadounidense fundada en 1975 con más de 50 años dentro del segmento hardware y software gaming a través de la marca Xbox).

(compañía estadounidense fundada en 1975 con más de 50 años dentro del segmento hardware y software gaming a través de la marca Xbox). Modelo específico: Xbox Series X Galaxy Black Special Edition con almacenamiento 2 TB.

con almacenamiento 2 TB. Acabado exterior: color Galaxy Black con detalles inspirados en el espacio profundo — motivo distintivo que la separa visualmente del acabado Carbon Black estándar.

color con detalles inspirados en el espacio profundo — motivo distintivo que la separa visualmente del acabado Carbon Black estándar. Control inalámbrico incluido: Xbox Wireless Controller Galaxy Black con pad direccional Galaxy Black + carcasa posterior verde velocidad exclusiva.

con pad direccional Galaxy Black + carcasa posterior verde velocidad exclusiva. Formato: consola de sobremesa con orientación vertical u horizontal según preferencia.

consola de sobremesa con orientación vertical u horizontal según preferencia. Producción limitada: unidades acotadas para mercado global desde octubre de 2024.

Arquitectura interna y procesamiento:

CPU: AMD Ryzen Zen 2 con 8 núcleos personalizados funcionando a 3.8 GHz .

con funcionando a . GPU: AMD Radeon RDNA 2 con 12 teraflops de potencia gráfica sin procesar — cifra oficial Microsoft.

con — cifra oficial Microsoft. Memoria RAM: 16 GB GDDR6 para procesamiento simultáneo de múltiples aplicaciones y juegos.

para procesamiento simultáneo de múltiples aplicaciones y juegos. Rendimiento E/S: 2.4 GB por segundo para transferencia interna de datos.

para transferencia interna de datos. Xbox Velocity Architecture: arquitectura propietaria Microsoft que acelera la carga de juegos y minimiza tiempos de espera.

Almacenamiento duplicado:

Unidad SSD: NVMe personalizado de 2 TB (el doble de espacio que la Xbox Series X estándar de 1 TB).

(el doble de espacio que la Xbox Series X estándar de 1 TB). Ventaja diferencial: capacidad ampliada permite mantener biblioteca extensa de juegos AAA sin necesidad de desinstalar títulos previos con frecuencia (los juegos actuales pesan entre 100-200 GB cada uno).

capacidad ampliada permite mantener biblioteca extensa de juegos AAA sin necesidad de desinstalar títulos previos con frecuencia (los juegos actuales pesan entre 100-200 GB cada uno). Expansión adicional: ranura compatible con Xbox Storage Expansion Card por Seagate y WD para audiencia que requiere aún más espacio.

Capacidades gráficas y visuales:

Resolución nativa: 4K UHD (3,840 x 2,160) con soporte para hasta 8K (7,680 x 4,320) en pantallas compatibles.

con soporte para hasta en pantallas compatibles. Frecuencia de cuadros: hasta 120 fps en juegos optimizados con Auto Low Latency Mode (ALLM).

hasta en juegos optimizados con Auto Low Latency Mode (ALLM). DirectX Ray Tracing: trazado de rayos por hardware para iluminación global + reflejos + sombras cinematográficas.

trazado de rayos por hardware para iluminación global + reflejos + sombras cinematográficas. Variable Refresh Rate (VRR): sincronización adaptativa de la frecuencia de refresco para eliminar tearing en televisores compatibles.

sincronización adaptativa de la frecuencia de refresco para eliminar tearing en televisores compatibles. HDR Auto: ajuste automático del rango dinámico según capacidades del televisor.

Unidad óptica Blu-ray 4K UHD:

Lectora incluida: Blu-ray 4K UHD — diferencial importante respecto a otras consolas de nueva generación que eliminan el formato físico.

— diferencial importante respecto a otras consolas de nueva generación que eliminan el formato físico. Compatibilidad con juegos físicos: compra + reventa + intercambio de juegos en formato físico sin restricciones regionales estrictas.

compra + reventa + intercambio de juegos en formato físico sin restricciones regionales estrictas. Reproducción multimedia: discos Blu-ray 4K UHD + Blu-ray tradicional + DVD.

discos Blu-ray 4K UHD + Blu-ray tradicional + DVD. Ventaja frente al debate del formato físico: mientras Sony PlayStation planea eliminar producción de juegos físicos en enero 2028, Xbox mantiene apoyo al formato coleccionable.

Conectividad completa:

Wi-Fi 6 (802.11ax): conexión inalámbrica de alta velocidad para gaming online + descargas rápidas + streaming Xbox Cloud Gaming.

conexión inalámbrica de alta velocidad para gaming online + descargas rápidas + streaming Xbox Cloud Gaming. Ethernet Gigabit: puerto cableado para conexión estable en gaming competitivo.

puerto cableado para conexión estable en gaming competitivo. Bluetooth: para vincular audífonos inalámbricos, controles adicionales y otros periféricos.

para vincular audífonos inalámbricos, controles adicionales y otros periféricos. HDMI 2.1: puerto único que soporta 4K a 120 fps + 8K + VRR + ALLM.

puerto único que soporta 4K a 120 fps + 8K + VRR + ALLM. Puertos USB: múltiples salidas USB para dispositivos externos y periféricos gaming.

Ecosistema Xbox integrado:

Xbox Game Pass: compatible con la biblioteca de más de 300 juegos incluidos en la suscripción Xbox Game Pass Ultimate.

compatible con la biblioteca de más de incluidos en la suscripción Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Cloud Gaming: streaming de juegos desde la nube a smartphone, tablet, PC o TV compatible.

streaming de juegos desde la nube a smartphone, tablet, PC o TV compatible. Retrocompatibilidad amplia: miles de juegos de cuatro generaciones Xbox (Xbox Series + Xbox One + Xbox 360 + Xbox original) con mejoras automáticas Auto HDR y FPS Boost en títulos compatibles.

miles de juegos de (Xbox Series + Xbox One + Xbox 360 + Xbox original) con mejoras automáticas Auto HDR y FPS Boost en títulos compatibles. Quick Resume: función que permite alternar entre múltiples juegos activos sin cerrar aplicaciones, retomando exactamente donde se dejó cada título.

función que permite alternar entre múltiples juegos activos sin cerrar aplicaciones, retomando exactamente donde se dejó cada título. Xbox Play Anywhere: compra un juego una vez y accede desde consola Xbox + PC con Windows sin costo adicional.

Contenido del empaque:

Consola Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition .

. Control Inalámbrico Xbox Galaxy Black a juego con la consola.

a juego con la consola. Cable HDMI Ultra High Speed para conexión con televisores compatibles.

para conexión con televisores compatibles. Cable de alimentación .

. Documentación oficial de Microsoft.

de Microsoft. 2 baterías AA para el control inalámbrico.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Microsoft

Liverpool comercializa y despacha directamente el producto bajo cobertura nacional. Compras superiores a $499 pesos aplican para envío gratuito. Click & Collect completa el esquema como opción sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada. El plazo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles desde la confirmación del pedido.

La consola incluye un año de garantía oficial Microsoft México cubriendo defectos de fabricación del equipo, la unidad óptica Blu-ray 4K UHD, el disco SSD NVMe, la fuente de alimentación interna, el control inalámbrico Galaxy Black incluido y los componentes electrónicos internos. Liverpool también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que la consola no haya sido activada con cuenta Microsoft y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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