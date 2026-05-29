Amazon lanza a precio de regalo el Google Pixel 7 Pro con Tensor G2 y y protección IP68

Amazon México sumó al cierre del Hot Sale una de las ofertas más relevantes registradas en lo que va del año para la familia Pixel de Google en territorio mexicano. El Google Pixel 7 Pro desbloqueado, en su configuración de 128 GB, pasó de $19,998.99 a $12,808.39 pesos, lo que representa un ahorro directo de $7,190.60 pesos y equivale al 36% de descuento sobre el precio de catálogo. La oferta deja al modelo Pro de la séptima generación Pixel por debajo de los $13,000 pesos, un rango donde compite directamente con gama media-alta reciente como el Samsung Galaxy A56 5G o el Xiaomi 14T sin entrar al ticket de los flagship 2025.

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El esquema de pagos contempla 15 meses sin intereses con tarjetas BBVA participantes, además de las opciones habituales de Amazon: pago de contado, débito, otras tarjetas de crédito con planes de financiamiento variables, depósito bancario en línea y combinación con saldo de Amazon. La compra incluye envío gratuito Prime con cobertura nacional y la posibilidad de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción.

Google Pixel 7 Pro: características y funciones

El Pixel 7 Pro fue lanzado por Google en octubre de 2022 como el flagship de la séptima generación de la familia. A tres años y medio de su llegada al mercado, conserva especificaciones que lo mantienen vigente frente a equipos contemporáneos en su rango de precio actual.

Google Pixel 7 Pro en Amazon El teléfono tiene un 36% de descuento respecto al precio original. (Amazon)

Estas son sus especificaciones técnicas verificadas:

Pantalla: LTPO AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles), tasa de refresco variable entre 10 y 120 Hz, brillo máximo de 1,500 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus.

LTPO AMOLED de 6.7 pulgadas, resolución QHD+ (3120 x 1440 píxeles), tasa de refresco variable entre 10 y 120 Hz, brillo máximo de 1,500 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus. Procesador: Google Tensor G2 octa-core, segunda generación del chip propio diseñado por Google con coprocesador de seguridad Titan M2.

Google Tensor G2 octa-core, segunda generación del chip propio diseñado por Google con coprocesador de seguridad Titan M2. Memoria: 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Cámara principal trasera: 50 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica.

50 MP con apertura f/1.85 y estabilización óptica. Teleobjetivo: 48 MP con zoom óptico 5x y Super Res Zoom hasta 30x.

48 MP con zoom óptico 5x y Super Res Zoom hasta 30x. Ultra gran angular: 12 MP con campo de visión de 125.8 grados y macro.

12 MP con campo de visión de 125.8 grados y macro. Cámara frontal: 10.8 MP con campo de visión amplio para selfies grupales.

10.8 MP con campo de visión amplio para selfies grupales. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 30W por cable y carga inalámbrica de 23W.

5,000 mAh con carga rápida de 30W por cable y carga inalámbrica de 23W. Resistencia: certificación IP68 contra polvo e inmersión en agua hasta 1.5 metros por 30 minutos.

certificación IP68 contra polvo e inmersión en agua hasta 1.5 metros por 30 minutos. Diseño: marco de aluminio pulido con barra de cámara distintiva en aluminio, parte trasera de cristal Gorilla Glass Victus, peso de 212 gramos.

marco de aluminio pulido con barra de cámara distintiva en aluminio, parte trasera de cristal Gorilla Glass Victus, peso de 212 gramos. Conectividad: 5G sub-6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2.

5G sub-6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.2. Sistema operativo: Android 16 (actualizado desde Android 13 al lanzamiento), con soporte garantizado hasta octubre de 2027 (cinco años de actualizaciones de seguridad).

Android 16 (actualizado desde Android 13 al lanzamiento), con soporte garantizado hasta octubre de 2027 (cinco años de actualizaciones de seguridad). Funciones de IA: Magic Eraser, Photo Unblur, Best Take, Live Translate y grabadora con transcripción automática.

El argumento clave: flagship Google a precio gama media

El diferenciador editorial más fuerte de esta oferta no está en el porcentaje de descuento, sino en la posibilidad de acceder al flagship Pro de Google a un precio que tres años atrás se reservaba a gama media-baja. El teleobjetivo con zoom óptico 5x es la característica más distintiva: ninguna marca competidora en este rango de precio ofrece zoom óptico real de 5x en 2026 —Samsung lo reserva a la línea Ultra ($25,000+ pesos), Xiaomi al Ultra ($30,000+ pesos), Apple al iPhone Pro Max—. El Pixel 7 Pro lo entrega por debajo de los $13,000 pesos en una oferta de un retailer establecido.

El segundo argumento decisivo es el procesador Tensor G2 con coprocesador de seguridad Titan M2, dupla diseñada por Google que se mantiene como referencia en funciones de inteligencia artificial integradas: la capacidad de borrar objetos de fotos con Magic Eraser, mejorar fotos desenfocadas con Photo Unblur o transcribir audios y conferencias en tiempo real son funciones nativas que no requieren conexión a internet ni cuotas mensuales. Para usuarios que valoran la fotografía móvil y las herramientas de productividad sin suscripciones, el Pixel 7 Pro mantiene un perfil único en este rango de precio.

El producto se vende y envía directamente por Amazon México con garantía oficial Google México de un año desde la fecha de compra. El envío es gratuito para miembros Amazon Prime y la devolución sin costo aplica dentro de los 30 días posteriores a la recepción.

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