Detienen a Iván Martín “N”, presunto coautor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la detención de Iván Martín “N”, presunto coautor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el municipio Zapopan.

De acuerdo a un comunicado oficial, el sujeto fue capturado tras realizarse un operativo y un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en el mismo municipio, el pasado sábado 1 de agosto.

“Iván Martín ”N" fue aprehendido debido a su posible participación previa, durante y posterior al ataque que privó de la vida a la víctima", se pudo leer este domingo 2 de agosto.

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Revelan nueva información sobre el caso de Valeria Márquez

Las autoridades jaliscienses informaron que las investigaciones que resultaron en esta detención también revelaron que, el día de la ejecución, se utilizaron dos vehículos, uno de ellos era un automóvil color blanco.

Fue en este donde lograron escapar tras asesinar a Valeria Márquez; no obstante, su ubicación se logró al seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares.

Asimismo, durante la detención de este fin de semana lo localizaron dos armas calibre .40mm y .9mm, teléfonos celulares e identificaciones, las cuales seguirán siendo investigados para saber si guardan relación con el caso de feminicidio.

“R1″ y su relación con el feminicidio de Valeria Márquez

La detención de Iván Martín “N” se dio dos días después del arresto de Ramón Ángel “N”, mejor conocido R1, quien estaría involucrado en el asesinato de Carlos Manzo y de la influencer Valeria Márquez.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que comentan el feminicidio”, puntualizó durante la conferencia matutina.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que el R1 habría dado la orden de acabar con la vida de la influencer a petición de su hijo, quien presuntamente mantenía una relación con ella.

El hijo del R1 sigue prófugo, de acuerdo a las investigaciones; sin embargo, ahora ya hay un nuevo detenido de este caso que en mayo pasado cumplió un año.

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