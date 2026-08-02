El truco de Javier Matuk en el Samsung Galaxy Z Fold 8 que casi nadie usa en YouTube: “Es fácil y puedes hacerlo desde Ajustes”

Javier Matuk, periodista mexicano de tecnología con más de 25 años de trayectoria y actualmente conductor del videopodcast Nosotros Los Clones, compartió recientemente un truco poco conocido para maximizar la experiencia de YouTube dentro del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8, el smartphone plegable que él mismo bautizó como "el de tamaño pasaporte" por su formato ultradelgado y compacto al doblarse.

El procedimiento no requiere descargas ni aplicaciones externas: se ejecuta directamente desde el menú Ajustes del propio dispositivo y permite transformar la vista predeterminada de YouTube de dos columnas a tres columnas simultáneas de contenido o, alternativamente, ampliar el tamaño de miniaturas al máximo posible según preferencia del usuario.

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Paso a paso: cómo activar el truco de Matuk en el Samsung Galaxy Z Fold 8

El procedimiento requiere apenas cinco pasos dentro del propio sistema operativo del smartphone plegable, sin instalación de aplicaciones adicionales ni modificaciones avanzadas del sistema. La ruta oficial es la siguiente:

Paso 1 : abrir la aplicación Configuración (icono de engrane) desde la pantalla principal del Samsung Galaxy Z Fold 8.

: abrir la aplicación (icono de engrane) desde la pantalla principal del Samsung Galaxy Z Fold 8. Paso 2 : buscar y entrar a la sección Funciones avanzadas dentro del menú principal de Configuración.

: buscar y entrar a la sección dentro del menú principal de Configuración. Paso 3 : acceder al submenú Labs (funciones experimentales exclusivas de Samsung que la marca habilita gradualmente para audiencia interesada en aprovechar capacidades adicionales del dispositivo).

: acceder al submenú (funciones experimentales exclusivas de Samsung que la marca habilita gradualmente para audiencia interesada en aprovechar capacidades adicionales del dispositivo). Paso 4 : seleccionar Zoom de pantalla de aplicaciones dentro del menú Labs.

: seleccionar dentro del menú Labs. Paso 5: buscar YouTube en el listado de aplicaciones disponibles y elegir el nivel de zoom preferido entre las opciones disponibles.

Las opciones que ofrece el sistema Samsung One UI para modificar la visualización de YouTube en el Galaxy Z Fold 8 son cuatro niveles diferentes:

Por defecto : configuración estándar de dos columnas de miniaturas de videos.

: configuración estándar de dos columnas de miniaturas de videos. Más pequeño : transformación a tres columnas simultáneas — el resultado que Matuk celebró en el video con la expresión “Ya son tres columnas de gato. Me gusta”.

: transformación a — el resultado que Matuk celebró en el video con la expresión “Ya son tres columnas de gato. Me gusta”. Medio grande : nivel intermedio de ampliación.

: nivel intermedio de ampliación. Más grande: nivel máximo de ampliación con miniaturas gigantes ocupando toda la superficie de la pantalla desplegada — el modo que Matuk describió coloquialmente como “el grandotote”.

Qué es el Samsung Galaxy Z Fold 8 y por qué el truco resulta especialmente útil

El Samsung Galaxy Z Fold 8 es la más reciente generación de smartphones plegables de Samsung dentro de la familia Galaxy Z Fold, cuya principal característica distintiva es una pantalla interior de gran formato que se despliega para funcionar como tablet compacta. Matuk se refirió al equipo como "el de tamaño pasaporte“, apodo popular que ha ganado tracción entre la comunidad gadget hispanohablante para describir el tamaño compacto del dispositivo cuando está plegado — dimensiones comparables efectivamente a un pasaporte tradicional.

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Samsung)

Dado que la pantalla interior desplegada del Galaxy Z Fold 8 ofrece considerablemente más espacio útil que el de un smartphone convencional, aplicaciones como YouTube muestran por defecto una disposición de contenido pensada para pantallas más pequeñas: dos columnas de miniaturas de video con espacio subutilizado en los bordes.

Por qué el truco funciona en Labs y no en el menú estándar

La sección Labs dentro del menú de Configuración de Samsung One UI corresponde a funciones experimentales que Samsung introduce gradualmente para audiencia entusiasta. Estas características no forman parte del menú estándar principal porque Samsung las considera aún en fase de evaluación o refinamiento, pero funcionan de forma completa y estable para los usuarios que decidan activarlas voluntariamente.

Otras funciones típicas de Labs en dispositivos Samsung actuales incluyen mejoras específicas para pantallas plegables, controles gestuales avanzados, experimentos de multitarea entre aplicaciones y optimizaciones visuales exclusivas de la familia Galaxy Z Fold + Galaxy Z Flip. La ubicación del truco dentro de Labs explica por qué —según describió Matuk en el video— resulta un ajuste desconocido para la mayoría de usuarios del Galaxy Z Fold 8: muchos compradores del smartphone plegable ni siquiera saben que existe esta sección experimental dentro de la Configuración estándar del dispositivo.

Aplicaciones adicionales compatibles con el zoom de pantalla

Aunque el video del podcast Nosotros Los Clones se centró específicamente en el ajuste para YouTube, la función Zoom de pantalla de aplicaciones dentro de Labs incluye un listado de múltiples aplicaciones populares donde el usuario puede modificar independientemente el nivel de zoom según su preferencia individual. Entre las aplicaciones comúnmente compatibles con este ajuste dentro del ecosistema Samsung Galaxy Z Fold 8 se encuentran:

Aplicaciones de streaming de video (YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max).

Aplicaciones de redes sociales (Instagram, X/Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn).

Aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Messenger).

Aplicaciones de productividad (Gmail, Google Docs, Microsoft Word, Outlook).

Aplicaciones de compras (Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Walmart).

Aplicaciones de música (Spotify, Apple Music, YouTube Music).

Es importante mencionar que cada aplicación mantiene su configuración de zoom de forma independiente, por lo que el usuario puede personalizar el nivel para cada una según sus preferencias de uso específicas. La configuración se conserva incluso tras reiniciar el smartphone o actualizar el sistema operativo Samsung One UI.

Otros trucos y funciones del Galaxy Z Fold 8 destacados por especialistas

El Samsung Galaxy Z Fold 8 se distingue por incluir una amplia gama de funciones específicas para audiencia que quiere aprovechar al máximo el formato plegable. Además del truco de zoom de YouTube revelado por Javier Matuk, otras funciones populares mencionadas por especialistas en tecnología incluyen:

Modo Flex : divide automáticamente la pantalla en dos secciones cuando el dispositivo está semi-plegado, útil para videollamadas + fotografía a pulso libre + visualización de contenido.

: divide automáticamente la pantalla en dos secciones cuando el dispositivo está semi-plegado, útil para videollamadas + fotografía a pulso libre + visualización de contenido. Split Screen : permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente lado a lado.

: permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente lado a lado. App Continuity : cuando el usuario dobla o desdobla el dispositivo, la aplicación abierta se ajusta automáticamente al nuevo formato de pantalla sin perder progreso.

: cuando el usuario dobla o desdobla el dispositivo, la aplicación abierta se ajusta automáticamente al nuevo formato de pantalla sin perder progreso. Multi-window Tray : barra flotante para acceder rápidamente a las apps más utilizadas en formato dual-screen.

: barra flotante para acceder rápidamente a las apps más utilizadas en formato dual-screen. Modo Escritorio Samsung DeX : convierte al Galaxy Z Fold 8 en una estación de trabajo tipo computadora al conectarlo a un monitor externo.

: convierte al Galaxy Z Fold 8 en una estación de trabajo tipo computadora al conectarlo a un monitor externo. S Pen integrado: compatibilidad con el stylus Samsung para dibujar, tomar notas y realizar anotaciones directamente sobre la pantalla plegable interior.

Es importante mencionar que las funciones específicas disponibles pueden variar según la versión de Samsung One UI instalada en el dispositivo y las actualizaciones oficiales que Samsung distribuya periódicamente durante los 7 años de soporte oficial garantizado para los dispositivos Galaxy Z Fold 8 lanzados en 2026.

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