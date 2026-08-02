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Liverpool remata el Samsung Galaxy Z Flip8 con $2,500 de descuento en preventa

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip8 ya se puede reservar en Liverpool con descuento, envío gratis y varias opciones de pago a meses sin intereses.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El Samsung Galaxy Z Flip8 ya está disponible en preventa en Liverpool, con un precio de $30,499 pesos y varias opciones de pago a meses sin intereses. El equipo llega con pantalla Super AMOLED plus de 6.9 pulgadas y procesador Samsung Exynos 2600.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy Z Flip8 en Liverpool y cómo pagarlo en MSI?

El nuevo celular de Samsung bajó de $32,999 a $30,499 pesos en Liverpool. La rebaja permite comprar el producto con un descuento de $2,500. Además de la rebaja, el producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones a meses sin intereses (MSI) son:

  • 6 MSI de $5,083.17
  • 9 MSI de $3,388.78
  • 13 MSI de $2,346.08
  • 18 MSI de $1,694.39
  • 20 MSI de $1,524.95
  • 24 MSI de $1,270.79

Con tarjetas Visa y MasterCard la opción disponible es de 18 meses sin intereses de $1,694.39, además de pago único.

El Galaxy Z Flip8 está disponible en preventa en los colores Cream, Pink y Graphite. Aunque ya se puede adquirir, la fecha de lanzamiento está programada para el 5 de agosto de 2026, según consigna Liverpool en su sitio web.

El equipo está disponible en preventa en Liverpool en los colores Cream, Pink y Graphite. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy Z Flip8?

El nuevo Samsung Galaxy Z Flip8 cuenta con pantalla Super AMOLED plus de 6.9 pulgadas y resolución Full HD+. Cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su batería es de 4,300 mAh, con tecnología de carga rápida.

En cámaras, tiene un sistema trasero de 50+12 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 12 megapíxeles.

Otras especificaciones técnicas del celular Samsung a la venta en Liverpool incluyen:

  • Conectividad: Bluetooth, NFC, WiFi
  • Resistencia al agua
  • Sistema operativo: Android 17
  • Tecnología de desbloqueo: numérico, huella digital, reconocimiento facial y patrón
  • SIM: NanoSIM y eSIM
  • Desbloqueado para cualquier compañía celular
  • Asistente de voz incorporado: Bixby

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