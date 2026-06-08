¿WiFi lento? El objeto que bloquea el internet y muchos tienen en casa

Si tu WiFi funciona lento, se corta constantemente o algunas habitaciones de tu casa tienen mala conexión, el problema podría no estar en tu proveedor de internet, sino en un objeto muy común en casa que puede estar demasiado cerca.

Aunque no lo creas, existe un aparato electrónico que puede interferir con la señal de WiFi y afectar el rendimiento del internet en tu hogar. En adn Noticias, te contamos de cuál se trata y cómo puedes evitarlo.

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¿Qué aparato bloquea la señal de WiFi?

Uno de los objetos que más puede afectar la señal de WiFi es el horno de microondas. Esto ocurre porque tanto el microondas como muchos routers utilizan frecuencias cercanas a los 2.4 GHz, lo que puede generar interferencias cuando ambos dispositivos se encuentran muy cerca.

@pablomkalo 🌐 ¿Por qué ocurre la interferencia? Tanto el microondas como las redes WiFi funcionan con ondas electromagnéticas que se mueven en frecuencias de 2,4 GHz. Cuando enciendes el microondas, emite estas ondas, y si tienes tu router WiFi cerca, pueden interferir con la señal. Esto puede provocar conexiones lentas, interrupciones o incluso desconexiones en tus dispositivos conectados. 🔌 Soluciones para evitar la interferencia: Distancia: Separa el microondas del router y otros dispositivos WiFi tanto como sea posible. Banda de 5 GHz: Actualiza tu equipo de WiFi para que opere en la banda de 5 GHz, que evita la interferencia con dispositivos de 2,4 GHz. 🚫 WiFi o Microondas: A veces debemos elegir entre calentar una taza de leche y tener una buena conexión WiFi. ¿Qué prefieres? 🤔 Recuerda que, afortunadamente, la mayoría de los dispositivos modernos admiten ambas bandas y evitan estos problemas. ¡Así que sigue disfrutando de tu WiFi sin preocupaciones! 📶🔍🍽️ ♬ original sound - Pablo Kalo

La situación suele hacerse más evidente cuando alguien utiliza el microondas mientras otra persona realiza videollamadas, juega en línea o reproduce contenido en streaming. En esos momentos, la conexión puede volverse más lenta o presentar interrupciones temporales, ¿lo has notado?

Por esta razón, se recomienda colocar el router WiFi lejos de electrodomésticos de gran tamaño, especialmente microondas, refrigeradores y otros aparatos electrónicos que puedan generar interferencias electromagnéticas.

Además, las paredes gruesas, estructuras metálicas, espejos grandes y muebles voluminosos también pueden dificultar la propagación de la señal dentro del hogar.

¿Cómo se llama el aparato para que el WiFi llegue más lejos?

Cuando la cobertura no alcanza todas las áreas de una vivienda, una de las soluciones más utilizadas es el repetidor WiFi, también conocido como extensor de señal.

Este dispositivo recibe la señal emitida por el router principal y la retransmite hacia zonas donde la cobertura es débil o inexistente. Gracias a ello, es posible mejorar la conexión en habitaciones alejadas, patios o pisos superiores de tu casa.

Otra alternativa cada vez más popular son los sistemas WiFi Mesh, diseñados para distribuir la señal de manera uniforme en espacios amplios y reducir los puntos muertos de conexión.

Si notas que tu internet en casa es más lento de lo habitual, antes de cambiar de proveedor conviene revisar la ubicación de tu router. Prueba alejando el WiFi del microondas y de otros obstáculos, pues esto podría mejorar la calidad de la señal.

En caso de que el problema persista, un repetidor WiFi o una red Mesh pueden ayudarte a obtener una mejor cobertura y aprovechar al máximo la velocidad que ya tienes contratada.

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