Liverpool tiene en rebaja el Motorola Edge 70 Pro con batería de 6,500 mAh y hasta 20 meses sin intereses

El Motorola Edge 70 Pro está en rebaja en Liverpool, con un precio de $12,799.20 pesos si se paga con el 20% de descuento en un pago. El dispositivo tiene una batería de 6,500 mAh que promete varios días de uso con una sola carga.

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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 70 Pro en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el equipo está disponible en la tienda a un precio de $12,799.20 pesos frente a un precio original de $18,999. El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect, y está disponible en los colores blanco, azul y vino, con 512 GB de almacenamiento.

Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones a meses sin intereses son:

6 meses de $2,666.50 (total $15,999)

(total $15,999) 9 meses de $1,777.67 (total $15,999)

(total $15,999) 13 meses de $1,230.69 (total $15,999)

(total $15,999) 15 meses de $1,066.60 (total $15,999)

(total $15,999) 18 meses de $888.83 (total $15,999)

(total $15,999) 20 meses de $799.95 (total $15,999)

También existe la opción de pago único con 20% de descuento por $12,799.20 con tarjetas Liverpool.

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la opción disponible es de 13 meses sin intereses de $1,230.69.

El Motorola Edge 70 Pro está disponible en Liverpool con hasta 20 meses sin intereses. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Motorola Edge 70 Pro?

El equipo forma parte de la nueva serie Collections de Motorola, con un diseño que incorpora texturas y materiales distintos.

El dispositivo a la venta en Liverpool cuenta con un sistema de cuatro cámaras de 50 megapíxeles cada una (50+50+50 en la parte trasera y 50 en la cámara frontal), pensado para tomar fotos desde distintos ángulos.

Su batería es de 6,500 mAh, con tecnología de carga rápida. La pantalla es de 6.78 pulgadas, con resolución de 1.5K y protección Corning Gorilla Glass. Funciona con el procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, 12 GB de memoria RAM y sistema operativo Android.

En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo. Usa SIM tipo NanoSIM y eSIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular, y cuenta con Moto AI como asistente de voz integrado. Tiene resistencia al agua, un año de garantía del fabricante e incluye cargador USB tipo C.

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