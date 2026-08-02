Liverpool tiene en rebaja el Motorola Edge 70 Pro con batería de 6,500 mAh y hasta 20 meses sin intereses

El Motorola Edge 70 Pro está en rebaja en Liverpool, con un precio de $12,799.20 pesos si se paga con el 20% de descuento en un pago. El dispositivo tiene una batería de 6,500 mAh que promete varios días de uso con una sola carga.
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¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 70 Pro en Liverpool y cómo pagarlo?
Según la ficha del producto en Liverpool, el equipo está disponible en la tienda a un precio de $12,799.20 pesos frente a un precio original de $18,999. El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect, y está disponible en los colores blanco, azul y vino, con 512 GB de almacenamiento.
Para el pago en diferido, con tarjetas Liverpool las opciones a meses sin intereses son:
- 6 meses de $2,666.50 (total $15,999)
- 9 meses de $1,777.67 (total $15,999)
- 13 meses de $1,230.69 (total $15,999)
- 15 meses de $1,066.60 (total $15,999)
- 18 meses de $888.83 (total $15,999)
- 20 meses de $799.95 (total $15,999)
También existe la opción de pago único con 20% de descuento por $12,799.20 con tarjetas Liverpool.
Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, la opción disponible es de 13 meses sin intereses de $1,230.69.
¿Qué características tiene el Motorola Edge 70 Pro?
El equipo forma parte de la nueva serie Collections de Motorola, con un diseño que incorpora texturas y materiales distintos.
El dispositivo a la venta en Liverpool cuenta con un sistema de cuatro cámaras de 50 megapíxeles cada una (50+50+50 en la parte trasera y 50 en la cámara frontal), pensado para tomar fotos desde distintos ángulos.
Su batería es de 6,500 mAh, con tecnología de carga rápida. La pantalla es de 6.78 pulgadas, con resolución de 1.5K y protección Corning Gorilla Glass. Funciona con el procesador MediaTek Dimensity 8500 Extreme, 12 GB de memoria RAM y sistema operativo Android.
En cuanto a conectividad, tiene Bluetooth, NFC y WiFi, además de distintas formas de desbloqueo. Usa SIM tipo NanoSIM y eSIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular, y cuenta con Moto AI como asistente de voz integrado. Tiene resistencia al agua, un año de garantía del fabricante e incluye cargador USB tipo C.
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