Walmart rebaja y remata Fitbit Inspire 2 con monitoreo frecuencia cardíaca las 24 horas y hasta 12 MSI

El Monitor de Actividad Física Fitbit Inspire 2 con Frecuencia Cardíaca —wearable de Fitbit (marca parte del grupo Google) con monitor cardíaco óptico 24/7, batería hasta 10 días de duración, pantalla OLED táctil retroiluminada y 1 año gratuito de Fitbit Premium incluido— pasó de $1,903 a $1,659 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $244 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 12.8 por ciento.
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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.
Qué ofrece el Fitbit Inspire 2 de Walmart
El Monitor de Actividad Física Fitbit Inspire 2 es una de las propuestas más completas del catálogo de wearables salud accesibles de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 40+ años que quiere iniciar o mantener un programa de monitoreo de actividad física + salud cardiovascular en la muñeca sin la inversión típica del segmento premium.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Fitbit para el modelo Inspire 2:
Marca y diseño:
- Marca: Fitbit (parte del grupo Google desde 2021 — referente mundial en wearables de salud y fitness).
- Modelo: Inspire 2 — línea accesible con enfoque en monitoreo de actividad física esencial.
- Diseño: pulsera ligera con panel frontal AMOLED curvado + botón háptico lateral + acabado redondeado.
- Pantalla: OLED táctil retroiluminada en escala de grises (brillante y vibrante para lectura en exteriores).
- Correas incluidas: talla S y L para adaptarse a diferentes tamaños de muñeca.
- Colores: disponible en varios colores (Rosa Pomelo, Negro Lunar, Azul Desierto, entre otros según lote).
Monitor cardíaco 24/7:
- Sensor óptico de frecuencia cardíaca: monitoreo continuo 24 horas al día durante ejercicio y reposo.
- Intervalos de medición: cada 1 segundo durante ejercicio + cada 5 segundos el resto del tiempo para máxima precisión.
- Zonas de frecuencia cardíaca: identifica zonas quemagrasa + cardio + pico para optimizar entrenamientos.
- Alertas de ritmo cardíaco: notificaciones cuando la frecuencia cardíaca en reposo está por encima o por debajo del rango normal.
Minutos en Zona Activa:
- Función Minutos en Zona Activa: meta diaria personalizada de 22 minutos de actividad moderada a vigorosa según recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
- Análisis de zonas objetivo: para maximizar sesiones de ejercicio en tiempo real.
- Registro automático: de más de 20 tipos de ejercicios diferentes (caminar, correr, ciclismo, yoga, natación).
Monitoreo de sueño avanzado:
- Puntaje del Sueño: análisis diario de calidad del sueño con puntuación de 1-100.
- Fases del sueño: monitoreo automático de sueño ligero + profundo + REM.
- Herramientas Premium de sueño: análisis detallado disponible con la suscripción Fitbit Premium incluida el primer año.
Batería y resistencia:
- Batería: hasta 10 días de duración con una sola carga (característica premium para segmento accesible).
- Puerto de carga magnética para carga rápida y sencilla.
- Resistencia al agua: hasta 50 metros — apto para natación en piscina, ducha y actividades acuáticas.
Salud integral:
- Seguimiento menstrual: registro completo del ciclo menstrual y síntomas asociados (audiencia femenina).
- Métricas de salud: frecuencia respiratoria + frecuencia cardíaca en reposo + variabilidad de frecuencia cardíaca (VFC).
- Pasos y distancia: conteo automático de pasos diarios + distancia recorrida + calorías quemadas + pisos subidos.
Conectividad y compatibilidad:
- Bluetooth integrado para sincronización con smartphone.
- Compatible con Android e iOS mediante la aplicación Fitbit oficial.
- Google Fast Pair para configuración rápida en dispositivos Android.
- Notificaciones smartphone: llamadas + mensajes + calendario + apps compatibles.
- Recordatorios de movimiento para audiencia sedentaria con jornadas laborales prolongadas.
- Alarmas silenciosas para despertar sin molestar a la pareja.
Fitbit Premium incluido:
- 1 año gratuito de Fitbit Premium con la compra (solo para usuarios nuevos y anteriores de Premium).
- Herramientas Premium: ejercicios guiados + programas de fitness personalizados + información detallada de sueño + Nivel de recuperación diaria + más de 200 sesiones de mindfulness y respiración.
Ideal para:
- Audiencia adulta 40+ años iniciando programa de monitoreo salud cardiovascular.
- Adultos con presupuesto ajustado ($1,500-$2,000 pesos) buscando calidad Fitbit accesible.
- Audiencia con rutinas de ejercicio que necesita monitoreo básico continuo.
- Adultos con propósitos de pérdida de peso que requieren seguimiento de calorías y actividad.
- Audiencia sedentaria con recordatorios de movimiento para audiencia con jornadas laborales prolongadas.
- Complemento accesible a smartwatch principal para monitoreo continuo 24/7 con batería extendida.
Forma de envío en Walmart y garantía de Fitbit
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye garantía oficial Fitbit México que cubre defectos de fabricación del monitor, la pantalla OLED, el sensor cardíaco óptico y los accesorios incluidos (correas talla S y L + puerto de carga magnética). Al tratarse de un dispositivo con conectividad Bluetooth y aplicación smartphone, conviene descargar la app oficial Fitbit desde Google Play Store o Apple App Store antes de la primera medición para configurar el perfil de usuario y activar el año gratuito de Fitbit Premium incluido con la compra. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido registrado con cuenta Fitbit y conserve el empaque original.
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