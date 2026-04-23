El celular de Motorola que desató el debate entre los usuarios por una inusual falla: “Me saca de onda”

Abres Call of Duty, cierras la partida y, al volver al menú, la pantalla de tu celular se ve borrosa. Suena extraño, pero es justo lo que reportan usuarios del Motorola Edge 50 Fusion en foros como Reddit.

El problema no es que el dispositivo no corra el juego. Al contrario: el Edge 50 Fusion maneja títulos exigentes sin broncas. El detalle aparece después: al cerrar la app, la interfaz se queda “trabada” con un efecto de desenfoque que obliga a reiniciar el equipo para recuperar la nitidez. ConradoAlexis, usuario que detonó el debate, lo resume claro: “ese detalle de la pantalla borrosa me saca de onda”.

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¿Por qué la pantalla del Motorola se pone borrosa?

La comunidad técnica apunta a un glitch de software, no a un daño físico. Cuando la GPU del procesador gestiona gráficos intensos y luego regresa a la interfaz principal, el sistema de capas de Motorola a veces no libera correctamente el efecto blur que usa en notificaciones o menús flotantes.

Es decir, el desenfoque se “pega”.

Reddit Reddit Moto Edge 50 Fusion. (Reddit)

Otros usuarios mencionaron que configuraciones como el Modo Lectura o la tasa de refresco automática pueden agravar el comportamiento. No es un caso aislado: modelos anteriores de la línea Edge han mostrado artefactos visuales tras sesiones largas de juego.

Antes de tirar la toalla, la comunidad recomienda checar estos ajustes:

Bloquea y desbloquea la pantalla: a veces esto libera el efecto borroso al instante.

Desactiva el Modo Lectura y el brillo automático: prueba si la nitidez mejora sin filtros activos.

Fija la tasa de refresco: cambia de “Automático” a 60Hz o 120Hz para descartar conflictos de sincronización.

Limpia la caché de aplicaciones: libera procesos de la GPU que podrían estar generando artefactos.

Soluciones que funcionan para tu Motorola Edge 50 Fusion

Si los ajustes rápidos no bastan, hay dos rutas. La primera es un restablecimiento de fábrica, que elimina configuraciones corruptas o conflictos tras actualizaciones. La segunda, si el problema persiste tras el formateo, es tramitar la garantía: el Edge 50 Fusion es un equipo reciente y Motorola responde ante fallas de hardware en el panel P-OLED.

El respaldo previo de tus datos es clave antes de cualquier reinicio profundo.

Para el usuario mexicano, este tipo de reportes pesan. Un smartphone de gama media-alta representa una inversión considerable, y la confianza en la marca se construye con respuestas claras ante fallas recurrentes.

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