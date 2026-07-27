Confirmado por EA Sports FC 27: fechas de lanzamiento y todas las diferencias entre Ultimate Plus, Ultimate y Standard Edition

Electronic Arts confirmó oficialmente el 23 de julio de 2026 el lanzamiento mundial de EA Sports FC 27 para el viernes 25 de septiembre de 2026 en todas las plataformas compatibles, junto con las especificaciones completas de las tres ediciones oficiales disponibles para reserva y compra. Los jugadores mexicanos pueden elegir entre EA Sports FC 27 Standard Edition, EA Sports FC 27 Ultimate Edition y la nueva EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition (exclusiva del periodo de reserva anticipada entre el 23 de julio y el 31 de agosto de 2026), con cada edición ofreciendo distintos niveles de acceso anticipado, contenido premium para Football Ultimate Team y bonificaciones para Modo Carrera.

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Cuáles son las fechas oficiales confirmadas por EA Sports para FC 27

Estas son las fechas oficiales confirmadas por Electronic Arts para EA Sports FC 27:

23 de julio de 2026: apertura oficial del periodo de reserva anticipada con Ultimate Plus Edition disponible por tiempo limitado.

apertura oficial del periodo de reserva anticipada con Ultimate Plus Edition disponible por tiempo limitado. 31 de agosto de 2026: cierre del periodo de reserva anticipada para Ultimate Plus Edition (después de esta fecha ya no estará disponible).

cierre del periodo de reserva anticipada para Ultimate Plus Edition (después de esta fecha ya no estará disponible). 18 de septiembre de 2026: inicio del acceso anticipado (hasta 7 días antes del lanzamiento) para compradores de Ultimate Plus Edition y Ultimate Edition.

inicio del acceso anticipado (hasta 7 días antes del lanzamiento) para compradores de Ultimate Plus Edition y Ultimate Edition. 24 de septiembre de 2026: cierre del periodo de reserva anticipada para Standard Edition y Ultimate Edition regular.

cierre del periodo de reserva anticipada para Standard Edition y Ultimate Edition regular. 25 de septiembre de 2026: lanzamiento mundial oficial para todas las plataformas + lanzamiento simultáneo de EA Sports FC 27 Lite (adelanto gratuito).

Your first look at #FC27 Gameplay is coming.



AI defending rebalance, improved attacking spatial awareness, intelligent curved runs & more.



Tune into the full Gameplay Deep Dive on July 29: https://t.co/VnEhxoKEoi pic.twitter.com/784jAhLSZg — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 27, 2026

EA Sports FC 27 Standard Edition: qué incluye la edición base

La EA Sports FC 27 Standard Edition es la edición base del videojuego y ofrece acceso completo a todos los modos principales desde el día del lanzamiento oficial el 25 de septiembre de 2026. Estas son sus características principales según la ficha oficial de Electronic Arts:

Acceso al juego:

Juego completo con todos los modos principales (Football Ultimate Team + Modo Carrera + Clubes + Volta + The Grounds en plataformas compatibles).

Disponibilidad exclusiva desde el 25 de septiembre de 2026 (sin acceso anticipado).

Contenido de bonificación al reservar antes del 24 de septiembre:

Modo Carrera: Desafíos de reserva + 3 ICONOS/Héroes + Mánager de 5 estrellas + Ojeador de academia de 5 estrellas.

Desafíos de reserva + 3 ICONOS/Héroes + Mánager de 5 estrellas + Ojeador de academia de 5 estrellas. The Grounds: chándal exclusivo de The Grounds + sobrecarga de nivel 3 inspirada en Kylian Mbappé + 2 consumibles de multiplicadores de AXP para 10 partidos.

chándal exclusivo de The Grounds + sobrecarga de nivel 3 inspirada en Kylian Mbappé + 2 consumibles de multiplicadores de AXP para 10 partidos. EA Sports FC 26 (se vende por separado): artículo de futbolista ICONO con GRL 92+ (intransferible).

Ideal para: audiencia que quiere el juego base completo sin extras premium ni acceso anticipado + audiencia con presupuesto ajustado + primera vez en la saga EA Sports FC.

EA Sports FC 27 Ultimate Edition: qué incluye la edición intermedia

La EA Sports FC 27 Ultimate Edition ofrece contenido premium adicional al Standard Edition + hasta 7 días de acceso anticipado. Estas son sus características principales:

Acceso al juego:

Hasta 7 días de acceso anticipado: acceso completo a EA Sports FC 27 a partir del 18 de septiembre de 2026 .

acceso completo a EA Sports FC 27 a partir del . Juego completo con todos los modos principales.

Contenido premium exclusivo:

Pase prémium para la temporada 1 del juego.

del juego. Hasta 6,000 FC Points entregados en tres entregas mensuales (primera entrega al iniciar sesión + entregas mensuales el día 15 de cada mes).

Football Ultimate Team:

Artículo de futbolista ICONO internacional con GRL 85+ (para reservas antes del 31 de agosto 2026).

(para reservas antes del 31 de agosto 2026). Espacio adicional de Evolución de futbolista disponible desde el primer día.

Modo Carrera:

Desafíos de reserva + Refuerzo de pretemporada + 3 ICONOS/Héroes + Entrenador de 5 estrellas + Ojeador de academia de 5 estrellas + Ojeador sénior de 5 estrellas + 5 espacios adicionales de creación de desafíos de Mánager en vivo.

The Grounds:

Chándal exclusivo de The Grounds + sobrecarga de nivel 3 inspirada en Mbappé + 2 consumibles de multiplicadores de AXP para 10 partidos.

EA Sports FC 26 (se vende por separado):

Evolución de estadística de 99 REG (regate).

Elección de futbolista ICONO con GRL 93+ (1 de 4) para EA Sports FC 26 (para reservas antes del 31 de agosto 2026).

Ideal para: audiencia habitual Football Ultimate Team + audiencia gamer competitiva + audiencia que quiere acceso anticipado sin llegar al máximo de Ultimate Plus.

EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition: qué incluye la edición máxima exclusiva

La EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition es la nueva edición máxima del catálogo diseñada específicamente para audiencia dedicada a Football Ultimate Team. Solo estará disponible durante el periodo de reserva anticipada del 23 de julio al 31 de agosto de 2026 — después de esta fecha ya no podrá comprarse. Estas son sus características exclusivas:

Acceso al juego:

Hasta 7 días de acceso anticipado: acceso completo a EA Sports FC 27 a partir del 18 de septiembre de 2026.

acceso completo a EA Sports FC 27 a partir del 18 de septiembre de 2026. Juego completo con todos los modos principales.

Contenido premium máximo:

Pases prémium para las temporadas 1 a 5 del juego (5 pases incluidos vs 1 pase en Ultimate Edition).

del juego (5 pases incluidos vs 1 pase en Ultimate Edition). Hasta 10,000 FC Points entregados en cinco entregas mensuales (67% más FC Points que la Ultimate Edition).

Football Ultimate Team exclusivo:

Artículo de futbolista ICONO internacional de GRL 85+ intransferible disponible de inmediato.

intransferible disponible de inmediato. Elección de futbolista directa de Hall of FUT (1 de 5): Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini o Eljero Elia.

Adebayo Akinfenwa, Giovani dos Santos, Loïc Rémy, Marouane Fellaini o Eljero Elia. Espacio adicional para Evolución de futbolista disponible de inmediato.

Modo Carrera con extras exclusivos:

Desafíos de reserva + Refuerzo de pretemporada de GRL dinámico (exclusivo Ultimate Plus) + 3 ICONOS/Héroes + Mánager de 5 estrellas + Ojeador de academia de 5 estrellas + Ojeador sénior de 5 estrellas + 5 espacios adicionales de creación de desafíos de Mánager en vivo.

The Grounds:

Chándal exclusivo de The Grounds + sobrecarga de nivel 3 inspirada en Mbappé + 2 consumibles de multiplicadores de AXP para 10 partidos.

EA Sports FC 26 (se vende por separado):

Evolución de estadística de 99 REG (regate).

(regate). Evolución de estadística de 99 FÍS (físico) — exclusiva Ultimate Plus.

(físico) — exclusiva Ultimate Plus. Elección de futbolista ICONO con GRL 93+ (1 de 4) para EA Sports FC 26.

Ideal para: audiencia hardcore Football Ultimate Team + audiencia gamer competitiva profesional + audiencia early adopter + audiencia con presupuesto premium buscando el catálogo más completo.

EA Sports FC 27 Lite: la opción gratuita del lanzamiento

EA Sports FC 27 Lite es un adelanto de descarga gratuita del videojuego disponible el 25 de septiembre de 2026 a las 16:00 UTC (aproximadamente 10:00 hora Ciudad de México). Los jugadores podrán explorar modos de juego específicos como Partido rápido con la posibilidad de mejorar a cualquier edición completa en cualquier momento posterior.

Plataformas disponibles para EA Sports FC 27 Lite:

PlayStation 5 + PlayStation 4.

Xbox Series X|S + Xbox One.

EA app + Steam + Epic Games Store.

Plataformas confirmadas y diferencias importantes por consola

EA Sports FC 27 Standard Edition y Ultimate Edition estarán disponibles para todas las plataformas confirmadas:

PlayStation 5 + PlayStation 4 .

+ . Xbox Series X|S + Xbox One .

+ . Nintendo Switch (original) + Nintendo Switch 2 .

(original) + . EA app para Windows + Steam + Epic Games Store.

Restricciones importantes de la Ultimate Plus Edition:

NO disponible en Nintendo Switch original ni Nintendo Switch 2 .

. NO disponible en Epic Games Store.

Restricciones del modo The Grounds:

Solo disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2 .

. NO disponible en PlayStation 4, Xbox One ni Nintendo Switch original .

. El contenido relacionado con The Grounds solo será accesible en las plataformas compatibles.

Cómo reservar EA Sports FC 27 en México

Los jugadores mexicanos pueden reservar EA Sports FC 27 a través de las siguientes tiendas oficiales:

PlayStation Store México (store.playstation.com/es-mx).

(store.playstation.com/es-mx). Xbox Store México (xbox.com/es-mx).

(xbox.com/es-mx). Nintendo eShop México (para Standard y Ultimate Edition únicamente).

(para Standard y Ultimate Edition únicamente). EA App para Windows (ea.com/ea-app).

(ea.com/ea-app). Steam (store.steampowered.com).

(store.steampowered.com). Epic Games Store (para Standard y Ultimate Edition únicamente).

(para Standard y Ultimate Edition únicamente). Amazon México (amazon.com.mx) con formato físico y digital.

(amazon.com.mx) con formato físico y digital. Gameplanet México con preventas físicas y bonos exclusivos.

con preventas físicas y bonos exclusivos. Retailers masivos mexicanos: Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Costco, Chedraui y Liverpool con formato físico + códigos digitales según campaña activa.

Es importante mencionar que no se puede mejorar de EA Sports FC 27 Ultimate Edition a EA Sports FC 27 Ultimate Plus Edition posteriormente, la decisión de edición debe tomarse antes del 31 de agosto de 2026 para audiencia interesada en la versión máxima Ultimate Plus. Adicionalmente, los jugadores que compren la versión PlayStation 4 o Xbox One podrán mejorar sin costo adicional a la versión PlayStation 5 o Xbox Series X|S respectivamente cuando actualicen de consola.

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