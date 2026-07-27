Liverpool remata bicicleta Pro-Form de acero con resistencia magnética y 12 MSI

La Bicicleta Pro-Form de Acero —equipo de fitness de la marca Pro-Form (parte del grupo iFit junto con NordicTrack) con estructura de acero soldado, resistencia magnética silenciosa y compatibilidad con la plataforma iFit de entrenamientos virtuales— pasó de $10,999 a $7,699.30 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $3,299.70 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $916.58 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la bicicleta Pro-Form de acero de Liverpool

La Bicicleta Pro-Form de Acero es una de las propuestas más completas del catálogo de equipos de ejercicio hogar de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar o mantener rutinas de ejercicio cardiovascular en casa con calidad Pro-Form (marca hermana de NordicTrack en el grupo iFit) sin la inversión típica del segmento premium.

Bicicleta 325 CSX de Acero Pro-Form en Liverpool (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Pro-Form para la Bicicleta de Acero:

Marca y estructura:

Marca: Pro-Form (fabricante reconocido de equipos fitness hogar parte del grupo iFit junto con NordicTrack).

(fabricante reconocido de equipos fitness hogar parte del grupo iFit junto con NordicTrack). Estructura: acero soldado con resistencia a la corrosión mejorada para uso doméstico intensivo.

para uso doméstico intensivo. Peso máximo usuario: hasta 120 kilogramos — apta para amplio rango de audiencia adulta.

hasta — apta para amplio rango de audiencia adulta. Diseño compacto: ideal para gimnasio en casa con espacio limitado.

Sistema de resistencia y pedaleo:

Sistema de resistencia magnética silenciosa para funcionamiento sin ruido durante sesiones prolongadas.

para funcionamiento sin ruido durante sesiones prolongadas. Múltiples niveles de resistencia ajustables para adaptarse desde principiantes hasta usuarios avanzados.

para adaptarse desde principiantes hasta usuarios avanzados. Sistema de transmisión por correa para operación silenciosa y de bajo mantenimiento.

para operación silenciosa y de bajo mantenimiento. Volante de inercia que proporciona pedaleo constante y estable.

que proporciona pedaleo constante y estable. Sistema de frenado rápido para detener el pedaleo instantáneamente.

Ergonomía y comodidad:

Asiento acolchado ergonómico ajustable en vertical y horizontal para adaptarse a diferentes alturas de usuario.

en vertical y horizontal para adaptarse a diferentes alturas de usuario. Manillar multiposición ajustable antideslizante para posiciones múltiples de entrenamiento.

antideslizante para posiciones múltiples de entrenamiento. Pedales con punteras y correas para máxima seguridad y transferencia de energía.

para máxima seguridad y transferencia de energía. Portabotellas integrado para hidratación durante el entrenamiento.

para hidratación durante el entrenamiento. Ruedas de transporte delanteras para desplazamiento sencillo dentro del hogar.

Pantalla LCD y compatibilidad iFit:

Pantalla LCD con funciones digitales de seguimiento.

con funciones digitales de seguimiento. Métricas monitoreadas: tiempo de sesión + velocidad + distancia recorrida + calorías quemadas.

tiempo de sesión + velocidad + distancia recorrida + calorías quemadas. Soporte para tableta integrado para colocar smartphone o tablet durante el entrenamiento.

integrado para colocar smartphone o tablet durante el entrenamiento. Compatible con la plataforma iFit que ofrece más de 10,000 entrenamientos dirigidos por atletas profesionales y expertos en fitness (suscripción por separado).

Ideal para:

Audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar rutinas de ejercicio cardiovascular en casa.

que quiere iniciar rutinas de ejercicio cardiovascular en casa. Adultos con presupuesto medio-alto ($7,000-$11,000 pesos) buscando calidad Pro-Form reconocida.

($7,000-$11,000 pesos) buscando calidad Pro-Form reconocida. Audiencia con espacio limitado que aprovecha ruedas de transporte para mover el equipo.

que aprovecha ruedas de transporte para mover el equipo. Rutinas de rehabilitación cardiovascular con recomendación médica de ejercicio bajo impacto.

con recomendación médica de ejercicio bajo impacto. Audiencia con propósitos de pérdida de peso que requiere ejercicio cardiovascular constante.

que requiere ejercicio cardiovascular constante. Adultos sedentarios buscando retomar actividad física gradual con resistencia ajustable silenciosa.

buscando retomar actividad física gradual con resistencia ajustable silenciosa. Usuarios interesados en la plataforma iFit con entrenamientos virtuales inmersivos.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Pro-Form

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Pro-Form México que cubre defectos de fabricación de la estructura de acero soldado, el sistema de resistencia magnética, el volante de inercia y los componentes electrónicos del panel LCD. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido ensamblado y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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