Liverpool remata bicicleta Pro-Form de acero con resistencia magnética y 12 MSI

La Bicicleta Pro-Form de Acero —equipo de fitness de la marca Pro-Form (parte del grupo iFit junto con NordicTrack) con estructura de acero soldado, resistencia magnética silenciosa y compatibilidad con la plataforma iFit de entrenamientos virtuales— pasó de $10,999 a $7,699.30 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $3,299.70 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $916.58 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece la bicicleta Pro-Form de acero de Liverpool
La Bicicleta Pro-Form de Acero es una de las propuestas más completas del catálogo de equipos de ejercicio hogar de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar o mantener rutinas de ejercicio cardiovascular en casa con calidad Pro-Form (marca hermana de NordicTrack en el grupo iFit) sin la inversión típica del segmento premium.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Pro-Form para la Bicicleta de Acero:
Marca y estructura:
- Marca: Pro-Form (fabricante reconocido de equipos fitness hogar parte del grupo iFit junto con NordicTrack).
- Estructura: acero soldado con resistencia a la corrosión mejorada para uso doméstico intensivo.
- Peso máximo usuario: hasta 120 kilogramos — apta para amplio rango de audiencia adulta.
- Diseño compacto: ideal para gimnasio en casa con espacio limitado.
Sistema de resistencia y pedaleo:
- Sistema de resistencia magnética silenciosa para funcionamiento sin ruido durante sesiones prolongadas.
- Múltiples niveles de resistencia ajustables para adaptarse desde principiantes hasta usuarios avanzados.
- Sistema de transmisión por correa para operación silenciosa y de bajo mantenimiento.
- Volante de inercia que proporciona pedaleo constante y estable.
- Sistema de frenado rápido para detener el pedaleo instantáneamente.
Ergonomía y comodidad:
- Asiento acolchado ergonómico ajustable en vertical y horizontal para adaptarse a diferentes alturas de usuario.
- Manillar multiposición ajustable antideslizante para posiciones múltiples de entrenamiento.
- Pedales con punteras y correas para máxima seguridad y transferencia de energía.
- Portabotellas integrado para hidratación durante el entrenamiento.
- Ruedas de transporte delanteras para desplazamiento sencillo dentro del hogar.
Pantalla LCD y compatibilidad iFit:
- Pantalla LCD con funciones digitales de seguimiento.
- Métricas monitoreadas: tiempo de sesión + velocidad + distancia recorrida + calorías quemadas.
- Soporte para tableta integrado para colocar smartphone o tablet durante el entrenamiento.
- Compatible con la plataforma iFit que ofrece más de 10,000 entrenamientos dirigidos por atletas profesionales y expertos en fitness (suscripción por separado).
Ideal para:
- Audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar rutinas de ejercicio cardiovascular en casa.
- Adultos con presupuesto medio-alto ($7,000-$11,000 pesos) buscando calidad Pro-Form reconocida.
- Audiencia con espacio limitado que aprovecha ruedas de transporte para mover el equipo.
- Rutinas de rehabilitación cardiovascular con recomendación médica de ejercicio bajo impacto.
- Audiencia con propósitos de pérdida de peso que requiere ejercicio cardiovascular constante.
- Adultos sedentarios buscando retomar actividad física gradual con resistencia ajustable silenciosa.
- Usuarios interesados en la plataforma iFit con entrenamientos virtuales inmersivos.
Forma de envío en Liverpool y garantía de Pro-Form
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye garantía oficial Pro-Form México que cubre defectos de fabricación de la estructura de acero soldado, el sistema de resistencia magnética, el volante de inercia y los componentes electrónicos del panel LCD. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido ensamblado y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.