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Liverpool remata bicicleta Pro-Form de acero con resistencia magnética y 12 MSI

Bicicleta estática Pro-Form con estructura de acero soldado resistente a la corrosión, sistema de resistencia magnética silenciosa con múltiples niveles ajustables, transmisión por correa, pantalla LCD con monitoreo de tiempo, velocidad, distancia y calorías, ruedas de transporte delanteras y compatibilidad con la plataforma iFit para entrenamientos virtuales.

Metadatos del artículo

4 minutos lectura
Escrito por: Sebastian Purgart

La Bicicleta Pro-Form de Acero —equipo de fitness de la marca Pro-Form (parte del grupo iFit junto con NordicTrack) con estructura de acero soldado, resistencia magnética silenciosa y compatibilidad con la plataforma iFit de entrenamientos virtuales— pasó de $10,999 a $7,699.30 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $3,299.70 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 30 por ciento.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $916.58 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece la bicicleta Pro-Form de acero de Liverpool

La Bicicleta Pro-Form de Acero es una de las propuestas más completas del catálogo de equipos de ejercicio hogar de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar o mantener rutinas de ejercicio cardiovascular en casa con calidad Pro-Form (marca hermana de NordicTrack en el grupo iFit) sin la inversión típica del segmento premium.

Bicicleta 325 CSX de Acero Pro-Form en Liverpool
Bicicleta 325 CSX de Acero Pro-Form en Liverpool (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Pro-Form para la Bicicleta de Acero:

Marca y estructura:

  • Marca: Pro-Form (fabricante reconocido de equipos fitness hogar parte del grupo iFit junto con NordicTrack).
  • Estructura: acero soldado con resistencia a la corrosión mejorada para uso doméstico intensivo.
  • Peso máximo usuario: hasta 120 kilogramos — apta para amplio rango de audiencia adulta.
  • Diseño compacto: ideal para gimnasio en casa con espacio limitado.

Sistema de resistencia y pedaleo:

  • Sistema de resistencia magnética silenciosa para funcionamiento sin ruido durante sesiones prolongadas.
  • Múltiples niveles de resistencia ajustables para adaptarse desde principiantes hasta usuarios avanzados.
  • Sistema de transmisión por correa para operación silenciosa y de bajo mantenimiento.
  • Volante de inercia que proporciona pedaleo constante y estable.
  • Sistema de frenado rápido para detener el pedaleo instantáneamente.

Ergonomía y comodidad:

  • Asiento acolchado ergonómico ajustable en vertical y horizontal para adaptarse a diferentes alturas de usuario.
  • Manillar multiposición ajustable antideslizante para posiciones múltiples de entrenamiento.
  • Pedales con punteras y correas para máxima seguridad y transferencia de energía.
  • Portabotellas integrado para hidratación durante el entrenamiento.
  • Ruedas de transporte delanteras para desplazamiento sencillo dentro del hogar.

Pantalla LCD y compatibilidad iFit:

  • Pantalla LCD con funciones digitales de seguimiento.
  • Métricas monitoreadas: tiempo de sesión + velocidad + distancia recorrida + calorías quemadas.
  • Soporte para tableta integrado para colocar smartphone o tablet durante el entrenamiento.
  • Compatible con la plataforma iFit que ofrece más de 10,000 entrenamientos dirigidos por atletas profesionales y expertos en fitness (suscripción por separado).

Ideal para:

  • Audiencia adulta 45+ años que quiere iniciar rutinas de ejercicio cardiovascular en casa.
  • Adultos con presupuesto medio-alto ($7,000-$11,000 pesos) buscando calidad Pro-Form reconocida.
  • Audiencia con espacio limitado que aprovecha ruedas de transporte para mover el equipo.
  • Rutinas de rehabilitación cardiovascular con recomendación médica de ejercicio bajo impacto.
  • Audiencia con propósitos de pérdida de peso que requiere ejercicio cardiovascular constante.
  • Adultos sedentarios buscando retomar actividad física gradual con resistencia ajustable silenciosa.
  • Usuarios interesados en la plataforma iFit con entrenamientos virtuales inmersivos.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Pro-Form

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Pro-Form México que cubre defectos de fabricación de la estructura de acero soldado, el sistema de resistencia magnética, el volante de inercia y los componentes electrónicos del panel LCD. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido ensamblado y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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