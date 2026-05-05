El modelo 11 de los Google Pixel, se despedirá del sensor de temperatura, que brindaba ubicación y función, cuyas características aparecieron en los Pixel 9 Pro y 9 Pro XL, que incluyen un sensor de temperatura infrarrojo situado en la parte trasera junto con un módulo de cámara.

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Según Google, presente en los modelos 8 Pro, 9 Pro y 9 Pro XL, es un termómetro infrarrojo situado en la parte trasera de la cámara diseñado para medir la temperatura de objetos a una distancia menor de 5 centímetros.

El conflicto con esta función es que, aunque es una buena herramienta, los usuarios recalcaron que su utilidad es casi nula.

¿Qué función remplazará el termómetro de los Google Pixel?

La función que reemplazará al termómetro oficial de Pixel, será “Pixel Glow” un sistema de luces LED en la parte trasera del celular que fue detectada en el código de la beta del Android 17.

Los expertos de nicho aseguraron que se espera que debute en el Google Pixel 11, y destaque como una característica completamente funcional que notifique al usuario sobre las actividades importantes sin mirar la pantalla.

MAJOR Pixel 11 Leak



🔹 Tensor G6 Chipset:

- 1+4+2 ARM C1 core config

- PowerVR C-Series GPU

- New Titan M3 security chip

- MediaTek M90 modem (no more Samsung Exynos!)

- New TPU & custom GXP ISP



📸 Camera Upgrades:

- Pixel 11 & Pro Fold: New 50MP "chemosh" sensor… pic.twitter.com/hOhAOSzMOe — Piyush Bhasarkar (@TechKard) May 4, 2026

Características de Pixel Glow, la nueva herramienta de Google Pixel 11

Según las filtraciones de abril a mayo de este año, utilizará un iluminado LED trasero para mostrar diferentes colores de acuerdo a la notificación, la cual se podrá personalizar.

Al igual que los celulares Nothing, se activarán durante las interacciones por voz con la IA de Google, Gemini. La idea es proporcionarle al usuario una respuesta visual en “manos libres”.

Nothing 2 El diseño de los celulares Nothing son más llamativos por sus luces LED, fórmula que podría repetir Google en sus modelos Pixel. (Nothing)

Funcionará con un sistema de notificaciones “estilo Glyph” (o glifo), que se refiere a dos contextos distintos:

Uno relacionado con la tipografía/diseño gráfico

Otro con la tecnología móvil que ya conocemos en los celulares Nothing

De esta manera, Google permitirá activar o desactivar funciones de manera individual, pero se recomendará al usuario usarla con precaución si es que es sensible a la luz.

La novedad en los Google Pixel representa un cambio de diseño hacia algo futurista y visual, que probablemente sustituya las herramientas anteriores en los futuros modelos.

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