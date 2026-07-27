Walmart remata reloj inteligente Yihou con detección caídas, botón SOS y frecuencia cardíaca para adultos mayores

El Reloj Inteligente Yihou con Detección de Caídas para Adultos Mayores, especializado en tecnología para audiencia adulta mayor con detección automática de caídas, botón SOS con GPS integrado y monitoreo continuo de salud cardiovascular, ahora cuesta $1,919 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $310 pesos sobre el precio de catálogo de $2,229.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.
Características del reloj Yihou con detección de caídas de Walmart
El Reloj Inteligente Yihou con Detección de Caídas es una de las propuestas más completas del catálogo de wearables específicos para audiencia adulta mayor de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia 65+ años (o cuidadores familiares) que quiere garantizar la seguridad diaria del adulto mayor en casa y en la calle con detección automática de emergencias sin la inversión típica del segmento premium.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Yihou para el reloj inteligente con detección de caídas:
Marca y diseño:
- Marca: Yihou (fabricante especializado en wearables adaptados para adultos mayores con enfoque en seguridad y monitoreo salud).
- Modelo: reloj inteligente con detección de caídas específico audiencia 65+.
- Diseño: pulsera ergonómica con pantalla táctil clara y letra grande para audiencia con visión reducida.
- Colores disponibles: rojo, negro y oro rosa según variante en catálogo.
- Compatibilidad: Android e iOS mediante aplicación complementaria.
Función estrella: detección automática de caídas
- Detección automática de caídas: sensores integrados que identifican una caída aunque el usuario no presione ningún botón.
- Alerta SOS automática: se envía notificación inmediata a contactos predefinidos (familiares + cuidadores) con transmisión de ubicación GPS del usuario.
- Botón SOS manual: para activación voluntaria en caso de emergencia (mareo + dolor + desorientación).
- Envío de ubicación GPS en tiempo real: los contactos reciben las coordenadas exactas para localizar al adulto mayor.
- Sensibilidad ajustable para evitar falsas alertas por movimientos bruscos comunes.
Monitoreo continuo de salud:
- Frecuencia cardíaca 24/7: monitor óptico continuo durante todo el día.
- Presión arterial: medición directa desde la muñeca (referencial).
- Oxígeno en sangre (SpO2): medición del nivel de saturación de oxígeno.
- Monitoreo del sueño: análisis de calidad del sueño con fases ligero + profundo.
- Podómetro: contador de pasos diarios + distancia recorrida.
- Calorías quemadas: estimación de calorías gastadas según actividad.
Funciones específicas audiencia adulta mayor:
- Recordatorio de píldoras/medicamentos: alertas programables para toma de medicación en horarios específicos.
- Recordatorio sedentario: alertas periódicas para incentivar movimiento y evitar sedentarismo.
- Alarmas personalizables: para citas médicas + rutinas diarias + recordatorios familiares.
- Función teléfono vía Bluetooth: recibe llamadas y mensajes del smartphone conectado.
- Notificaciones smartphone: SMS + WhatsApp + Facebook + Twitter + Instagram + otras apps.
Batería y resistencia:
- Batería de larga duración: hasta varios días de uso continuo con una sola carga.
- Capacidad típica: aproximadamente 600 mAh para autonomía extendida.
- Resistencia al agua: clasificación IP67 — protegido contra polvo total y salpicaduras (apto para uso diario y ducha ocasional).
- Puerto de carga magnética para carga rápida sin cables complicados.
Aplicación complementaria para cuidadores familiares:
- App SeTracker o similar: permite a los cuidadores familiares monitorear al adulto mayor desde su propio smartphone.
- Panel de control multiusuario: varios familiares pueden acceder simultáneamente a la información del reloj.
- Notificaciones en tiempo real: alertas de caídas + emergencias + niveles de salud críticos directamente al smartphone del cuidador.
- Historial de datos: revisión de tendencias de salud a lo largo del tiempo para consulta médica.
Ideal para:
- Adultos mayores 65+ años que viven solos y requieren monitoreo constante de seguridad.
- Audiencia con antecedentes de caídas o riesgo elevado por edad avanzada o condiciones médicas.
- Adultos con deterioro cognitivo leve que puede desorientarse en la calle (Alzheimer temprano + demencia leve).
- Cuidadores familiares 45+ que quieren monitorear a padres o abuelos remotamente.
- Audiencia con condiciones cardiovasculares que requiere monitoreo continuo de frecuencia cardíaca.
- Adultos con presupuesto ajustado ($1,500-$2,500 pesos) buscando alternativa accesible a dispositivos premium.
Forma de envío en Walmart y garantía de Yihou
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye garantía oficial Yihou que cubre defectos de fabricación del reloj, la pantalla táctil, el sensor cardíaco óptico, los sensores de detección de caídas y el cargador magnético incluido. Al tratarse de un dispositivo con conectividad Bluetooth y aplicación smartphone, conviene descargar la aplicación complementaria (habitualmente SeTracker o similar) desde Google Play Store o Apple App Store antes de la configuración inicial para vincular el reloj con hasta varios cuidadores familiares y activar la función de detección de caídas + alerta SOS. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no haya sido configurado y conserve el empaque original.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.