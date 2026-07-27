Tiktoker hace denuncia y días después es hallada muerta en su casa; esto es lo que se sabe

En una historia lamentable, la tiktoker Sara Gilson, de 43 años, y su esposo Jeremiah Duffey, de 48, fueron encontrados muertos por impactos de bala en su domicilio ubicado en la ciudad de Owasso, Oklahoma, la noche del 23 de julio.
La mujer había denunciado de forma pública y mediante sus redes sociales a su esposo de tener comportamiento inapropiado con una menor de edad. Y es que Jeremiah Duffey era entrenador de un equipo femenil de baloncesto.
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Sara Gilson denunció y pidió protección
El Departamento de Policía de Owasso, mediante un comunicado de prensa, informó que agentes fueron enviados a la casa de Sara Gilson alrededor de las 11:15 pm el jueves 23 de julio, tras una llamada al 911 realizada por un menor que se encontraba en la casa.
Sara Gilson había solicitado auxilio legal en diversas ocasiones:
- En 2021 pidió dos órdenes de protección contra Duffey, pero fueron desestimadas.
- El pasado 10 de junio solicitó una orden de protección de emergencia.
- Se le ordenó al hombre salir del hogar y alejarse a una distancia mínima de 100 yardas (91 metros).
La última medida fue prorrogada el 23 de junio y pasó hasta el 24 de agosto, en dicha solicitud la creadora de contenido aseguró que su marido portaba un arma de fuego y la había amenazado con suicidarse y después se fugó, informó The Oklahoman.
Jeremiah Duffey acusado por abuso contra una menor
En un video publicado el 11 de julio, Sara se unió a una tendencia de TikTok tipo “documental” en la que parece prepararse para ser entrevistada y denunciar el comportamiento de Jeremiah.
“Preparándome para cuando se estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que realiza tocamientos a menores de edad”, escribió en la publicación la creadora de contenido.
Y es que una madre había presentado una orden de protección a nombre de su hija, una menor de 15 años, contra Jeremiah. La adolescente era parte del equipo que entrenaba Duffey, acusado de haberla besado y tocado.
De acuerdo con The Oklahoman, la joven aseguró que Jeremiah tuvo otros comportamientos inapropiados como enviar mensajes e incluso, invitaciones a su habitación de hotel durante torneos deportivos.
Según las autoridades locales, continúan las investigaciones sobre las muertes de Sara Gilson y Jeremiah Duffey.
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