David Mts, influencer en tecnología: “Tu celular Android no va peor por casualidad, las aplicaciones tardan mucho más en abrirse que antes”

"Tu Android no va peor por casualidad". La sentencia de DaViD MtS tEcH, creador de contenido tecnológico, resume lo que miles de usuarios mexicanos viven a diario: aplicaciones que tardan una eternidad en abrir, batería que se esfuma a media tarde y un teléfono que, sin aviso, empieza a sentirse viejo.

Cada actualización, cada app nueva y hasta las funciones de inteligencia artificial añaden procesos que tu equipo debe gestionar. El resultado: recursos saturados y rendimiento a la baja. Pero antes de pensar en cambiar de dispositivo —una inversión que fácilmente supera los 8,000 MXN por un gama media—, hay soluciones gratuitas al alcance de tu dedo.

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¿Por qué tu teléfono Android se pone lento con el tiempo?

El culpable principal suele ser la actividad en segundo plano. Aplicaciones como Prime Video, WhatsApp o redes sociales siguen funcionando aunque no las uses, consumiendo RAM, procesador y batería. "Lo que me molesta es que esté en segundo plano actuando", explica el influencer en su video, refiriéndose a cómo una app usada ayer puede seguir gastando recursos hoy.

La buena noticia: tú tienes el control. En Ajustes > Batería > Aplicaciones > Ver detalle, puedes identificar qué programas están activos sin tu permiso. Activa "Límites de uso en segundo plano" y selecciona "Poner en modo inactivo" para aquellas que no requieran sincronización constante.

Ajustes de Android que debes revisar ya

Más allá de las apps, hay cuatro frentes clave para optimizar tu equipo:



Actualizaciones automáticas: En Play Store

En Almacenamiento: Mantén al menos 20% de espacio libre. El sistema necesita aire para archivos temporales y caché. Borra videos duplicados, fotos innecesarias y apps que ya no usas; liberar espacio también reduce riesgos de seguridad.

Mantén al menos 20% de espacio libre. El sistema necesita aire para archivos temporales y caché. Borra videos duplicados, fotos innecesarias y apps que ya no usas; liberar espacio también reduce riesgos de seguridad. Caché de aplicaciones: En Ajustes > Aplicaciones > [Nombre de la app] > Almacenamiento, pulsa "Borrar caché". No perderás datos personales, pero liberarás espacio valioso que acelera la respuesta del sistema.

En Ajustes > Aplicaciones > [Nombre de la app] > Almacenamiento, pulsa "Borrar caché". No perderás datos personales, pero liberarás espacio valioso que acelera la respuesta del sistema. Ahorro de energía adaptativa: Actívalo en Ajustes > Batería > Ahorro de energía. Esta función ajusta el rendimiento según el estado real de tu batería, algo crucial si tu equipo tiene más de dos años y su celda ya no rinde al 100%.

Un último consejo que pocos siguen: reinicia tu teléfono una vez por semana. No es lo mismo bloquear la pantalla que apagar y encender el sistema; este gesto simple cierra procesos residuales y le da un respiro al sistema operativo.

Tu Android no está condenado a volverse lento. La degradación del rendimiento responde a decisiones de diseño y hábitos de uso, no al paso del tiempo por sí solo. Con estos ajustes, recuperas velocidad sin gastar un peso.