La app gratuita que todos los adultos mayores necesitan en su celular: mide tu ritmo cardíaco solo con la cámara del celular y no necesitas reloj inteligente

Google Fit, una aplicación gratuita disponible en algunos teléfonos, permite conocer el ritmo cardíaco sin necesidad de un reloj. Aunque no está pensada para diagnosticar enfermedades, permite tener una referencia del propio bienestar.

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¿Cómo medir el ritmo cardíaco con Google Fit paso a paso?

Según consigna Google en su sitio web, el paso a paso para tomar la medición es la siguiente:

Abrir la app de Google Fit en el teléfono. Presionar Pantalla principal en la parte inferior. Desplazarse hasta "Ritmo cardíaco" y presionar Agregar. Apoyar suavemente el dedo en la lente de la cámara trasera y seguir las instrucciones en pantalla, manteniendo la mano quieta. Presionar Guardar para registrar el resultado.

Google aclara que para obtener mejores resultados conviene estar en una habitación bien iluminada y tener las manos calientes, ya que el frío reduce el flujo sanguíneo en los dedos y puede hacer que la medición sea menos precisa.

Para consultar mediciones anteriores, hay que abrir Google Fit, ir a Pantalla principal, desplazarse hasta “Ritmo cardíaco”, presionar Más y elegir el historial por día, semana, mes o año.

Es importante aclarar que la medición con la cámara solo está disponible en algunos modelos.

GoogleFit La función solo está disponible de forma nativa en algunos modelos de celular. Imagen ilustrativa. ChatGPT + Google

¿Qué opciones existen si el celular no tiene esta función?

Quienes no tengan la función en su celular, pueden buscar alternativas. Una de ellas consiste en revisar los ajustes del propio celular, donde algunos modelos incluyen una función nativa bajo nombres como “Ritmo cardíaco” o similar.

Si tampoco está disponible esta opción, existen apps externas que analizan el pulso apoyando el dedo en la cámara y suman información de salud. En estos casos se recomienda revisar reseñas antes de descargar una aplicación y hacerlo desde tiendas oficiales, para evitar aplicaciones con virus.

Es importante recalcar que estas herramientas ofrecen una referencia general del pulso, pero no reemplazan a dispositivos médicos certificados ni a un pulsómetro profesional. Tal como advierte Google respecto de su propia función, “el seguimiento del ritmo cardíaco no tiene como finalidad diagnosticar, curar, mitigar, prevenir ni tratar enfermedades o afecciones” y subraya: “Consulta a un profesional de la salud si tienes alguna pregunta acerca de tu salud”.

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