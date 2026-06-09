Samsung Display lo confirma sobre los nuevos paneles QD-OLED 2026 en pantallas: “Casi duplican el brillo de forma instantánea consumiendo lo mismo que ahora”

Los televisores OLED de 2026 podrían dar un salto significativo en brillo y eficiencia energética. El vicepresidente de Samsung Display confirmó a medios coreanos que la compañía trabaja en combinar cuatro tecnologías de nueva generación para sus paneles con el objetivo de aplicarlas a pantallas y conseguir una reducción del consumo del 50% que, a su vez, permita elevar el brillo hasta los 5,000 nits.

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¿Qué tecnologías usará Samsung Display para mejorar el brillo de las pantallas OLED en 2026?

La apuesta de Samsung para sus pantallas en 2026 se basa en combinar cuatro tecnologías:

On-Cell Film (OCF): elimina el polarizador de luz, que actualmente absorbe más de la mitad del brillo que emite el panel. Su supresión podría casi doblar la luminosidad.

elimina el polarizador de luz, que actualmente absorbe más de la mitad del brillo que emite el panel. Su supresión podría casi doblar la luminosidad. On-Pixel Ratio (OPR): evita que se activen los píxeles en las zonas negras de la pantalla, reduciendo el consumo innecesario de energía.

evita que se activen los píxeles en las zonas negras de la pantalla, reduciendo el consumo innecesario de energía. Multi-Frequency Drive (MFD): mejora la eficiencia energética usando diferentes frecuencias —rápidas y lentas— según el área de la pantalla.

mejora la eficiencia energética usando diferentes frecuencias —rápidas y lentas— según el área de la pantalla. Tandem OLED: apila dos o más capas emisoras de luz para reducir el consumo y producir mayor brillo.

La clave es la tecnología OCF. El polarizador que hoy usan los paneles OLED filtra la luz para evitar reflejos internos, pero al hacerlo consume más de la mitad del brillo disponible. Al eliminarlo, Samsung lograría un aumento del 50% en luminosidad sin incrementar el consumo energético — lo que equivale, en la práctica, a casi duplicar el brillo visible consumiendo la misma energía que los paneles actuales, según se explica en el sitio especializado AVPasion.

LG Samsung y LG compiten por liderar el mercado OLED con mejoras en brillo, eficiencia energética y precio. (Facebook LG Global)

¿Qué dijo LG sobre sus paneles OLED de 2026 frente a Samsung?

LG fue más reservada. Hwang Sang-geun, director general de LG Display, confirmó a mediados de 2025 que están trabajando en aplicar nuevas tecnologías a los televisores LG OLED de 2026, pero no brindó más detalles. Una de las tecnologías confirmadas es la tecnología DRD, orientada a producir paneles más accesibles en precio.

La competencia entre ambas marcas por liderar el mercado OLED continúa siendo el principal motor de mejora para el consumidor, que ve cómo los paneles avanzan en brillo, eficiencia y precio en cada nueva generación.

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