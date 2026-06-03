Los relojes para papá son una tradición clásica para regalar en su día, ya que simbolizan agradecimiento y legado. Este accesorio, que combina una carga emocional con una utilidad diaria, es perfecto para los señores que quieren conservar un artículo sencillo en su muñeca.

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Hay modelos elegantes, deportivos y sencillos, sin embargo en adn Noticias escogimos los mejores estilos para que tu papá esté a la vanguardia con un lujo silencioso.

Lista de relojes buenos, bonitos y baratos para papá

Todos los equipos los escogimos de Amazon para que te lleguen lo más pronto posible y puedas celebrar a tu papá.

El primer modelo se trata de un Shoonlo para hombres que buscan proyectar elegancia y extravagancia, con un cuero elegante, un equipo análogo, resistente al agua y luminoso a solo $719.99 pesos con entrega estimada para este viernes.

Reloj Shoonlo Viene en 6 diferentes colores que cambian tanto la cara como la correa del reloj. (Amazon)

Para los que necesiten algo más minimalista pero igual de elegante, otra opción es el Burei con cuarzo, una banda de cuero y una correa de malla de acero inoxidable que en el mismo enlace tiene otras opciones con precios desde los $595.84 pesos —que este cuesta el reloj—.

Reloj Burei Este modelo tiene un "hermano" en color café que combina perfecto con el estilo que mejor se adapte a tu papá. (Amazon)

Otro modelo que tiene buen diseño es el Benyar con movimiento de cuarzo de 30 milímetros, resistente al agua, con correa de cuero, análogo, resistente arañazos y perfecto para los negocios con un 5% de descuento, quedando solo en $900.18 pesos.

Reloj Benyar Este es el modelo que más colores tiene, con solo 22 modelos para escoger a papá. (Amazon)

El clásico de clásicos es Casio; esta opción ofrece un relóg análogo redondo con cuero negro y café con relieve. Tiene un 21% de descuento y queda en solo $864.46 pesos.

Reloj Casio Hay en correa negra también para quienes gusten de algo clásico y elegante. (Amazon)

Finalmente, para hombres que les gustaría un estilo minimalista con algo más de utilidad, este de la marca Hanna Martín es de cuarzo impermeable con una caja fina que tiene un 34% de descuento y queda en solo $320.00 pesos.

Reloj Hana Martín Hay cuatro colores para escoger. (Amazon)