Bodega Aurrera remata la pantalla Samsung OLED S85F de 77 pulgadas a precio de regalo y plan extendido a meses sin intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las ofertas más agresivas registradas en lo que va de junio para pantallas Samsung OLED de formato monumental. La Smart TV Samsung OLED 4K S85F de 77 pulgadas —modelo 2025 con Vision AI— pasó de $57,141.43 a $27,432 pesos, lo que representa un ahorro directo de $29,709.43 pesos y equivale al 52% de descuento sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al modelo de la línea OLED de entrada Samsung —en su versión XL de 77 pulgadas— por debajo de los $27,500 pesos, un rango excepcional considerando que el equivalente más cercano en formato 65 pulgadas dentro del catálogo Samsung OLED 2026 (como la línea S90H cubierta recientemente en Liverpool) ronda los $29,000 pesos.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $2,286.00 pesos con tarjetas de crédito participantes —entre ellas BBVA, Citibanamex y Santander según la promoción vigente—, además de las opciones habituales de Bodega Aurrera: pago de contado, débito, monedero Cashi y combinación con cupones bancarios que pueden reducir aún más el precio final según el banco emisor.

Qué ofrece la línea OLED S85F en formato 77 pulgadas frente a la familia OLED Samsung

El Samsung S85F es el modelo de entrada a la familia OLED 2025 de Samsung y se posiciona por debajo de las líneas QD-OLED S90F y S95F dentro del catálogo OLED de la marca. La diferencia técnica frente a las líneas Crystal UHD y QLED tradicionales del mismo retailer —cubiertas recientemente con los modelos Q7F5 65″ del 23 mayo (viral con 15,600 clics según informe) y Crystal UHD 65″ del 7 mayo— se concentra en cuatro áreas: píxeles autoiluminados, certificación PANTONE, procesamiento NQ4 AI Gen2 y diseño LaserSlim.

Pantalla Samsung 77 pulgadas en Bodega Aurrera Ahorro de $29,709.43 y con hasta 12 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México:

Pantalla: OLED 4K UHD de 77 pulgadas con píxeles autoiluminados que se encienden y apagan de manera independiente, ofreciendo negros perfectos y contraste infinito.

OLED 4K UHD de 77 pulgadas con píxeles autoiluminados que se encienden y apagan de manera independiente, ofreciendo negros perfectos y contraste infinito. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K nativos). Procesador: NQ4 AI Gen2 con AI Upscaling que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo y contraste según el material reproducido.

NQ4 AI Gen2 con AI Upscaling que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo y contraste según el material reproducido. HDR: OLED HDR con validación PANTONE para 2,140 colores PANTONE y 110 tonos de piel certificados por la industria del diseño gráfico.

OLED HDR con validación PANTONE para 2,140 colores PANTONE y 110 tonos de piel certificados por la industria del diseño gráfico. Tecnologías visuales: Real Depth Enhancer (aumenta el contraste entre primer plano y fondo simulando la percepción humana de profundidad) y AI Upscaling para contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K.

Real Depth Enhancer (aumenta el contraste entre primer plano y fondo simulando la percepción humana de profundidad) y AI Upscaling para contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K. Suite de IA: Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search y AI Mode para ajustes adaptables.

Vision AI con Auto HDR Remastering, Live Translate (traducción de subtítulos en tiempo real), Click to Search y AI Mode para ajustes adaptables. Audio: sistema 2.1 canales con Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung y soporte para Dolby Atmos.

sistema 2.1 canales con Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung y soporte para Dolby Atmos. Sistema operativo: Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus.

Tizen con One UI Tizen, acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+ y Samsung TV Plus. Diseño: LaserSlim Design con perfil ultradelgado pensado para montaje a ras de pared como si fuera un cuadro.

LaserSlim Design con perfil ultradelgado pensado para montaje a ras de pared como si fuera un cuadro. Control remoto: SolarCell que se recarga con luz natural o ambiente, sin necesidad de pilas desechables.

SolarCell que se recarga con luz natural o ambiente, sin necesidad de pilas desechables. Conectividad: WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay.

WiFi 5, Bluetooth, múltiples puertos HDMI y USB, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay. Sustentabilidad: modelo certificado por Samsung dentro de su política de reducción de huella de carbono, validada por TÜV Rheinland en abril de 2026 para la línea 2025-2026.

Para hogares con sala amplia que evalúan dar el salto al OLED sin entrar al rango QD-OLED auténtico de las líneas S90F o S95F, el formato 77 pulgadas del S85F representa el equilibrio práctico entre tamaño monumental y precio dentro del catálogo OLED Samsung. La certificación PANTONE Validated valida la precisión cromática del panel para usuarios que combinan consumo de cine y series con edición fotográfica o de video como uso secundario, y el Real Depth Enhancer simula la percepción humana de profundidad ajustando el contraste entre primer plano y fondo en tiempo real.

Forma de envío y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional y opción de recoger en sucursal sin costo generando orden en línea. Por las dimensiones del empaque (más de 1.75 metros de ancho para una pantalla de 77 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Bodega Aurrera ofrece como servicio adicional. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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