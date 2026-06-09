¡Atención gamers! Llegó el equipo móvil definitivo para que juegues por horas sin que se caliente o pierda su alto rendimiento, el Redmagic 11s Pro con un procesador Snapdragon 8 Elite con overclock —para que siempre tengas una súper velocidad de reproducción—, un sistema de ventilación avanzado y la batería más masiva del mercado.

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Este equipo promete una experiencia inigualable y superar a los competidores; y en adn Noticias te traemos la mejor noticia de todas, está a un súper precio de lanzamiento, a solo $19,499.00 pesos con opción a 15 mensualidades de $1,299.93 pesos, sin interés y con Mercado Libre.

Redmagic 11s Pro Este celular destaca de su antecesor por calentarse menos y tener mayor velocidad. (Redmagic)

Características del Redmagic 11S Pro

Con un procesador de vanguardia, este equipo soporta frecuencias y mejoras de rendimiento de hasta un 39% más gracias a su Inteligencia Artificial (IA). También cuenta con un mejor chip dedicado exclusivamente a optimizar los gráficos de los videojuegos con una superresolución 2K.

Sin embargo el equipo no se queda ahí, optimiza la energía, estabiliza los fotogramas por segundo y cuenta con su propio sistema operativo Redmagic OS 11.5 y un sistema Energy Cube 3.0.

Redmagic 11s Pro No solo tiene un diseño ergonómico perfecto para jugar, también tiene una potente cámara y es resistente al agua. (Redmagic)

No solo eso, cuenta con sistema de refrigeración extremo para evitar que el celular se caliente y pierda potencia en partidas largas, gracias a un ventilador turbo ultra silencioso y visible gracias a su carcasa trasera transparente con luces.

Asimismo, cuanta con una cámara de vapor gigante, la más grande del mercado, que combinada con un metal líquido, dispara el calor un 50% más, lo que reduce la temperatura del celular un 6% frente a su antecesor.

Lo mejor es su batería de 7500 mAh, con una duración de hasta 7.3 a 14 horas continuas de juegos dependiendo de la modalidad y una carga de 80 W que permite jugar mientras estés conectado

Asimismo, no dejaron de lado la pantalla, que no contiene islas, agujeros e incluso oculta la cámara frontal bajo la pantalla con la tecnología X10.

Tiene sensor de huellas ultrasónico 3D que funciona incluso con los dedos mojados o sudados y un brillo de hasta 1800 nits para que puedas jugar bajo la luz del sol.

Como plus para los gamers, incluye gatillos táctiles en los “hombros” del celular con respuesta supersónica y un par de altavoces duales gigantescos con motor de vibración háptica 4D.

Finalmente tiene zoom para ver enemigos lejanos, un asistente virtual, miras personalizadas y disparadores automáticos por IA con un diseño ergonómico totalmente plano, lo que mejora el agarre.

Su cámara principal es de 50 MP y estabilización óptica más un gran angular de la misma calidad de pixeles, con una selfie de 16 MP, además de una resistencia total al agua, conectividad Wi-Fi a doble banda, antena de 360º, doble SIM, traducción en tiempo real y edición de imágenes con Gemini.