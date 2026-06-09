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Llega el celular para los gamers, el Redmagic 11s Pro con un súper precio de lanzamiento en Mercado Libre

Este celular tiene un enfoque gaming de alto rendimiento con un procesador Snapdragon 8 Elite, un sistema avanzado de ventilación y la batería más masiva del mercado.

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3 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

¡Atención gamers! Llegó el equipo móvil definitivo para que juegues por horas sin que se caliente o pierda su alto rendimiento, el Redmagic 11s Pro con un procesador Snapdragon 8 Elite con overclock —para que siempre tengas una súper velocidad de reproducción—, un sistema de ventilación avanzado y la batería más masiva del mercado.

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Este equipo promete una experiencia inigualable y superar a los competidores; y en adn Noticias te traemos la mejor noticia de todas, está a un súper precio de lanzamiento, a solo $19,499.00 pesos con opción a 15 mensualidades de $1,299.93 pesos, sin interés y con Mercado Libre.

Redmagic 11s Pro Este celular destaca de su antecesor por calentarse menos y tener mayor velocidad. (Redmagic)

Características del Redmagic 11S Pro

Con un procesador de vanguardia, este equipo soporta frecuencias y mejoras de rendimiento de hasta un 39% más gracias a su Inteligencia Artificial (IA). También cuenta con un mejor chip dedicado exclusivamente a optimizar los gráficos de los videojuegos con una superresolución 2K.

Sin embargo el equipo no se queda ahí, optimiza la energía, estabiliza los fotogramas por segundo y cuenta con su propio sistema operativo Redmagic OS 11.5 y un sistema Energy Cube 3.0.

Redmagic 11s Pro No solo tiene un diseño ergonómico perfecto para jugar, también tiene una potente cámara y es resistente al agua. (Redmagic)

No solo eso, cuenta con sistema de refrigeración extremo para evitar que el celular se caliente y pierda potencia en partidas largas, gracias a un ventilador turbo ultra silencioso y visible gracias a su carcasa trasera transparente con luces.

Asimismo, cuanta con una cámara de vapor gigante, la más grande del mercado, que combinada con un metal líquido, dispara el calor un 50% más, lo que reduce la temperatura del celular un 6% frente a su antecesor.

Lo mejor es su batería de 7500 mAh, con una duración de hasta 7.3 a 14 horas continuas de juegos dependiendo de la modalidad y una carga de 80 W que permite jugar mientras estés conectado

Asimismo, no dejaron de lado la pantalla, que no contiene islas, agujeros e incluso oculta la cámara frontal bajo la pantalla con la tecnología X10.

Tiene sensor de huellas ultrasónico 3D que funciona incluso con los dedos mojados o sudados y un brillo de hasta 1800 nits para que puedas jugar bajo la luz del sol.

Como plus para los gamers, incluye gatillos táctiles en los “hombros” del celular con respuesta supersónica y un par de altavoces duales gigantescos con motor de vibración háptica 4D.

Finalmente tiene zoom para ver enemigos lejanos, un asistente virtual, miras personalizadas y disparadores automáticos por IA con un diseño ergonómico totalmente plano, lo que mejora el agarre.

Su cámara principal es de 50 MP y estabilización óptica más un gran angular de la misma calidad de pixeles, con una selfie de 16 MP, además de una resistencia total al agua, conectividad Wi-Fi a doble banda, antena de 360º, doble SIM, traducción en tiempo real y edición de imágenes con Gemini.

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