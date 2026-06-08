Aunque pudiera parecer una situación extrema, la realidad es que los teléfonos celulares sí pueden explotar e incendiarse, aunque se trata de casos muy extraños.

Para llegar a este extremo, primero tienen que pasar una serie de circunstancias que llevan a comprometer la seguridad del dispositivo. Para que esto no te pase y tu celular cumpla con sus expectativas de vida útil, en adn Noticias te contamos cuáles son los cuidados que debes considerar para evitar un accidente de este tipo.

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¿Por qué puede explotar un celular?

Una de las causas más comunes que pueden derivar en explosiones o incendios es el desgaste o daños en la batería, que en su gran mayoría, es de ion litio.

Este tipo de material es sensible a golpes, perforaciones o desgaste. Una batería dañada está propensa a generar una reacción química inestable que puede derivar en sobrecalentamiento o incluso en una explosión.

¿Los cargadores genéricos pueden influir en la vida de la batería de mi teléfono?

El uso de cargadores no originales, genéricos o que no cumplen con las especificaciones del fabricante también pueden influir en la vida de la batería de un celular.

El principal riesgo es que estos accesorios pueden suministrar voltajes incorrectos para las especificaciones técnicas del equipo, o bien pueden causar variaciones de voltaje que a largo plazo pueden influir en el estado de la batería.

Estas variaciones de voltaje pueden causar daños en el dispositivo que poco a poco se van acumulando hasta que los daños en el celular son irreversibles.

Uso excesivo del celular también puede ocasionar daños

Otro factor que puede influir negativamente en la vida del celular y su batería es el uso durante periodos de tiempo prolongados, especialmente cuando se usa para jugar, usar múltiples aplicaciones al mismo tiempo o exponer el teléfono al Sol.

Este último punto cobra relevancia en el caso de conductores de taxi por aplicación, que suelen utilizar sus celulares durante largos periodos de tiempo y con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Se recomienda mantener bien ventilado el auto y darle al teléfono breves periodos de descanso.

Otros factores que pueden influir negativamente en la vida de la batería de un celular son:

Actualizaciones de software o fallas de sistema que obligan al teléfono a trabajar más, elevando la temperatura del dispositivo sin que el usuario lo note de inmediato.

o que obligan al teléfono a trabajar más, elevando la temperatura del dispositivo sin que el usuario lo note de inmediato. Daños físicos como caídas y golpes: Aunque un teléfono se caiga y aparentemente no haya sufrido abolladuras o daños a simple vista, los daños pueden ser internos, lo que a largo plazo puede influir negativamente.

¿Cómo evitar daños en un teléfono celular?

Para evitar daños en tu celular, estas recomendaciones te pueden ayudar a prolongar la vida útil de tu dispositivo:

Usar siempre accesorios certificados o regulados por el fabricante del teléfono .

. Evitar exponer el teléfono a altas temperaturas.

a altas temperaturas. Prestar atención a las señales de alerta como hinchazón en la zona de la batería, calentamiento excesivo, carga irregular o descarga exageradamente rápida del dispositivo.

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