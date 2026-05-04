Walmart remata el REDMAGIC 10S Pro: el celular gamer con Snapdragon 8 Elite y 7,050 mAh por menos de $19,000

Walmart sumó a su catálogo de smartphones premium una de las apuestas gaming más fuertes de 2026 con un descuento significativo. El REDMAGIC 10S Pro 5G en su versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento bajó de $21,589 a $18,349 pesos, un ahorro directo de $3,240 pesos que representa el 15% sobre el precio anterior.

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El equipo, fabricado por la submarca de Nubia (ZTE) especializada en gaming móvil de alto rendimiento, llega a Walmart con conectividad 5G, opción de financiamiento a meses sin intereses y un conjunto de componentes que lo colocan entre los celulares más potentes disponibles en el mercado mexicano por debajo de los $19,000 pesos.

¿Cuánto cuesta el REDMAGIC 10S Pro en Walmart?

El precio final del REDMAGIC 10S Pro en Walmart quedó en $18,349 pesos, frente a un precio anterior de $21,589 pesos. La rebaja representa $3,240 pesos de ahorro directo, equivalente al 15% sobre el costo de catálogo, una de las rebajas más fuertes registradas para este modelo en lo que va del año.

Para facilitar la compra, Walmart ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $3,058.17 pesos

El producto se vende en Walmart dentro del segmento premium de smartphones gamer, una categoría donde la cadena ha estado ampliando su oferta más allá de las marcas tradicionales como Samsung, Apple y Motorola, integrando propuestas especializadas para nichos específicos como el gaming móvil de alto nivel.

Redmagic 10sPro en Walmart Redmagic 10sPro en Walmart. (Walmart)

¿Cuáles son las características del REDMAGIC 10S Pro?

El REDMAGIC 10S Pro es un equipo pensado específicamente para gaming móvil de alto rendimiento, con componentes que lo colocan entre los más potentes del mercado en 2026. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial de REDMAGIC:

Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, la variante más potente del Snapdragon 8 Elite, con núcleos Prime a 4.47 GHz

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, la variante más potente del Snapdragon 8 Elite, con núcleos Prime a 4.47 GHz RAM : 16 GB LPDDR5T

: 16 GB LPDDR5T Almacenamiento : 512 GB UFS 4.1 Pro

: 512 GB UFS 4.1 Pro Pantalla : AMOLED de 6.85 pulgadas, resolución 1.5K (2,688 x 1,216 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 2,000 nits, cámara frontal bajo pantalla

: AMOLED de 6.85 pulgadas, resolución 1.5K (2,688 x 1,216 píxeles), tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 2,000 nits, cámara frontal bajo pantalla Cámara trasera : triple sistema con principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y sensor macro de 2 MP

: triple sistema con principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y sensor macro de 2 MP Cámara frontal : 16 MP bajo pantalla con optimización por inteligencia artificial

: 16 MP bajo pantalla con optimización por inteligencia artificial Batería : 7,050 mAh con carga rápida de 80W

: 7,050 mAh con carga rápida de 80W Sistema operativo : REDMAGIC OS 10 sobre Android 15

: REDMAGIC OS 10 sobre Android 15 Refrigeración : sistema ICE-X mejorado con Metal Líquido 2.0, cámara de vapor de 12,000 mm² y ventilador interno de 23,000 RPM con iluminación RGB

: sistema ICE-X mejorado con Metal Líquido 2.0, cámara de vapor de 12,000 mm² y ventilador interno de 23,000 RPM con iluminación RGB Audio : altavoces duales simétricos con certificación DTS:X Ultra

: altavoces duales simétricos con certificación DTS:X Ultra Funciones gaming : gatillos táctiles laterales de 520 Hz, motor háptico 0815 Super Linear, GameSpace dedicado, X-Gravity y luces RGB personalizables

: gatillos táctiles laterales de 520 Hz, motor háptico 0815 Super Linear, GameSpace dedicado, X-Gravity y luces RGB personalizables Conectividad : 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, NFC, jack de 3.5 mm, infrarrojo

: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, NFC, jack de 3.5 mm, infrarrojo Otros : Google Gemini integrado, lector de huellas en pantalla, certificación de protección ocular SGS y TÜV Rheinland

: Google Gemini integrado, lector de huellas en pantalla, certificación de protección ocular SGS y TÜV Rheinland Diseño: 76.14 mm x 163.42 mm x 8.9 mm, peso aproximado de 229 gramos

Con este descuento aplicado, el REDMAGIC 10S Pro se posiciona en Walmart como una de las opciones más competitivas para usuarios que buscan máxima potencia gaming, pantalla grande sin notch y una batería que destaca incluso entre los flagship actuales del mercado mexicano. El equipo está pensado para jugadores que demandan títulos exigentes como Genshin Impact, Wild Rift o PUBG en gráficos máximos, sin las limitaciones térmicas habituales de los celulares estándar.

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