Google quiere que Gemini responda más rápido: así es el nuevo botón

Google lanzó esta semana una nueva función en la aplicación Gemini que busca agilizar la experiencia de uso. Se trata del botón “Responder ahora”, una opción disponible cuando se utilizan los modelos Gemini 3 Pro y Gemini 3 Thinking (Flash). La herramienta permite obtener respuestas más rápidas al omitir los procesos de razonamiento profundo que caracterizan a estos modelos.

El botón aparece junto al indicador de estado giratorio mientras Gemini genera una respuesta. Al presionarlo, el sistema muestra una confirmación indicando que se está “omitiendo el pensamiento profundo” y entrega el resultado en menos tiempo. Esta función no está disponible cuando se utiliza el modelo Gemini 3 Flash, ya que este prioriza la velocidad por defecto.

La actualización reemplaza al antiguo botón “Omitir” y ya se encuentra disponible tanto para cuentas gratuitas como de pago en Android, iOS y la versión web de Gemini.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona el botón “Responder ahora” en Gemini?

Al activar el botón, Gemini no cambia automáticamente a un modelo más rápido. Según indica el menú desplegable de opciones, la respuesta se genera utilizando el modelo previamente seleccionado por el usuario, pero con un nivel de procesamiento reducido. Esto permite acelerar respuestas simples sin necesidad de modificar la configuración del modelo.

La función fue detectada inicialmente por el sitio especializado 9to5Google , que confirmó su implementación en dispositivos Android, iPhone y navegadores web. El objetivo es evitar la espera asociada a modelos de razonamiento intensivo cuando la consulta no lo requiere.

¿En qué modelos y cuentas está disponible esta función?

El botón “Responder ahora” solo aparece cuando se utilizan los modelos Pro o Thinking de Gemini. No está disponible en el modelo Fast. La herramienta ya se encuentra activa para usuarios gratuitos y pagos, y forma parte de una reorganización reciente de los límites de uso entre los modelos Pro y Thinking.

La semana pasada, Google presentó nuevas opciones para personalizar respuestas conectando Gemini con servicios como Gmail, Fotos, Búsqueda y YouTube. Esta función se encuentra en fase beta para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos y puede activarse desde Configuración, dentro del apartado de Inteligencia personal.

Google adelantó que en futuras actualizaciones se sumarán integraciones con Calendar, Drive y aplicaciones de Workspace como Docs y Sheets, ampliando el ecosistema de Gemini y sus capacidades de asistencia.