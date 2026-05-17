Fabricantes trabajan en ampliar vida útil de celulares

Para nadie es un secreto que los teléfonos celulares tienen fecha de caducidad, sin importar el costo, la marca y la gama.

Actualizaciones de software son el factor principal por el que la vida útil de los teléfonos dura menos, sin importar si el equipo se encuentra en buenas condiciones físicas.

Con estas características, el promedio de vida útil de un celular ronda entre 3 y 4 años, aunque esta situación podría cambiar radicalmente.

Empresas apuestan por expansión de vida útil de software

Mientras empresas como Apple han apostado por dar vidas más útiles a sus dispositivos, con constantes actualizaciones para sus dispositivos iOS; en el caso de dispositivos Android la situación es muy diferente.

Para cambiar eso, Samsung y Google, dos de los principales fabricantes de Android, buscan cambiar esa imagen y trabajan en brindar actualizaciones durante mayor periodo de tiempo, garantizando un periodo de vida útil de hasta 7 años.

A través de un comunicado, Google mencionó que había expandido su compromiso en torno al software para el Google Pixel 8A, pues busca que sus usuarios tengan mayor confianza en la marca.

En ese mismo sentido, Samsung, el fabricante surcoreano, afirmó que trabajará en siete años de actualizaciones de software para todos sus teléfonos de la línea insignia de la firma, Galaxy.

¿Por qué ampliarán vida útil de teléfonos Android?

Esta decisión viene después de que en 2021, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció que intensificaría sus medidas contra las empresas tecnológicas que dificulten la reparación y mantenimiento de sus productos, lo que generó el movimiento conocido como “Derecho a reparar”, que obligaría a empresas tecnológicas a ofrecer partes, herramientas y software que alarguen la vida útil de sus productos.

En ese sentido, estados como California, Nueva York, Minnesota y Oregon han promulgado leyes que respaldan los derechos de los consumidores.

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