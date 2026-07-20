No es un meme: la historia REAL detrás de la foto de Messi cargando a Lamine Yamal que hoy emociona al mundo

Pocas imágenes en la historia del fútbol han adquirido un significado tan especial como la fotografía en la que Lionel Messi sostiene y baña a un bebé llamado Lamine Yamal. Lo que parecía una sesión fotográfica cualquiera en 2007 término convirtiéndose, casi dos décadas después, en una escena histórica justo cuando ambos coincidieron en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La imagen fue tomada por el fotógrafo catalán Joan Monfort durante una campaña benéfica organizada por UNICEF y el FC Barcelona para un calendario solidario. La familia de Lamine ganó un sorteo organizado por el diario Sport y por azar le tocó posar junto al entonces joven Messi, quien apenas tenía 20 años.

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Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Messi y Lamine Yamal: la foto que unió a dos generaciones del fútbol

Monfort reveló a la BBC que la idea de la pequeña bañera surgió mientras bañaba a su propia hija, al llegar al Vestuario del Camp Now, Messi se mostró tímido al descubrir que tendría que posar con un bebé de apenas cinco meses.

“Todo fluyó gracias a la madre de Lamine. Messi hizo todo lo posible para que el momento fuera natural”, recordó el fotógrafo.

La fotografía permaneció prácticamente olvidada hasta 2024, cuando el padre de Lamine Yamal la público en redes sociales, con la frase: “el comienzo de dos leyendas”.

Desde entonces, la imagen adquirió un símbolo único: por un lado Lionel Messi considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y por el otro Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol español y del Barcelona.

Para Joan Monfort, el enfrentamiento entre ambos en una final mundialista, representó “cerrar un círculo perfecto”, una historia que parecía imposible de imaginar cuando apretó el obturador de su cámara hace 19 años.

Hoy esa fotografía ya no sólo retrata un momento entrañable, sino que es el testimonio de dos generaciones que terminaron, encontrándose en el escenario más grande del fútbol mundial.

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