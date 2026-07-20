Mercado libre REMATA pantalla Samsung QLED 4K TV de 55 pulgadas; ahorra más de 10 mil pesos

Si estás pensando en renovar tu centro de entretenimiento, esta promoción podrá llamar tu atención: Mercado Libre tiene en oferta la pantalla Samsung QLED 4K TV de 55 pulgadas, un modelo orientado a quienes buscan una experiencia premium para películas series y videojuegos.

La pantalla Smart TV Samsung Neo QLED de 55 pulgadas tiene un precio regular de $29 mil 999 pesos y en oferta en Mercado Libre se encuentra con un 37% de descuento, quedando en $18 mil 899.37 pesos además ofrecer la posibilidad de pagarlo a 12 meses sin intereses de $1, 574.95 pesos.

¿Qué ofrece la Smart TV Samsung Neo QLED de 55 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de la Smart TV Samsung Neo QLED pantalla Neo QLED 4K es que cuenta con tecnología Mini LED, que utiliza Quantum Dot para ofrecer 100% de volumen de color, proporcionando imágenes con mayor brillo, contraste y fidelidad.

Además integra un procesador Q4 con Inteligencia Artificial, encargado de optimizar automáticamente la calidad de la imagen y sonido según el contenido que se produce.

La televisión también cuenta con HDR, una frecuencia de actualización de 60 Hz y el sistema operativo Tizen desde el cual es posible acceder a aplicaciones como Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y YouTube.

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Pantalla pantalla Samsung QLED 4K TV de 55 pulgadas: ideal para videos y entretenimiento

En materia de conectividad de este modelo incorpora cuatro puertos HDMI, dos USB, conexión Wi-Fi, Bluetooth y puerto Ethernet, permitiendo conectar consolas, barras de sonido y otros dispositivos sin complicaciones.

También incluye Amazon Alexa y Bixby integrados, por lo que se puede controlar mediante comandos de voz y formar parte de un ecosistema de hogar inteligente.

Con una pantalla de 55 pulgadas de televisor está pensado para salas medianas y ofrece una experiencia inmerso tanto para cine en casa como para videojuegos de nueva generación.

Si bien se trata de una promoción atractiva por su nivel de descuento antes de comprar, compara precios con otros distribuidores; recuerda que este tipo de promociones suele estar sujeto a disponibilidad.

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