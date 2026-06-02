Vecinos de la alcaldía Coyoacán se llevaron un buen susto luego de que descubrieron que había un cocodrilo en una de las coladeras de Culhuacán por lo que llamaron a las autoridades para que capturaran y resguardaran al reptil.

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Capturan a cocodrilo en calles de CDMX

De acuerdo con los reportes, el cocodrilo se encontraba en una coladera de la CTM VII Culhuacán en la alcaldía Coyoacán, cuando los vecinos se percataron hicieron el reporte a las autoridades y al lugar acudieron elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

El cocodrilo fue rescatado de la coladera y llevado a protección animal, se desconoce si estaba enfermo y cuál es su estado de salud actual.

Personal de la alcaldía en coordinación con la Territorial Culhuacanes y la UGIRPC Coyoacán 🦺, capturaron un cocodrilo reportado por vecinos en una coladera de CTM VII Culhuacán. El ejemplar fue canalizado a protección animal para su resguardo.#ContigoImparables👷👷‍♂️ pic.twitter.com/fsSvTUeulF — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) June 2, 2026

¿Qué hacer si veo un cocodrilo en CDMX?

Aunque en la ciudad pareciera poco probable encontrar animales salvajes es muy común y las autoridades recomiendan mantener la calma y evitar movimientos bruscos que alteren al animal y quiera atacar.

Es muy importante que retrocedas y siempre mantengas la vista fija en él, busca un lugar seguro y llama a las autoridades para que acudan a capturarlo. Es importante que nunca intentes atraparlo o matarlo.

Fauna salvaje en la CDMX

La capital del país alberga una gran variedad de fauna salvaje a pesar de que la urbanización ha desplazado a muchas especies. Podemos encontrar tlacuaches, cacomixtles, zorros grises, conejos de los volcanes o teporingos, mapaches y coyotes.

También hay aves como águilas reales, halcones, cernícalos, lechuzas, colibríes y gorrión serrano. En cuanto a los anfibios y reptiles encontramos ranas, víboras de cascabel, lagartijas y culebras.

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