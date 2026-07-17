Filtraciones del EA FC 27: volvería la Liga MX y preparan cambios sorpresivos para el videojuego más esperado

Electronic Arts (EA Sports) trabaja actualmente en el desarrollo del próximo videojuego de fútbol EA Sports FC 27, sucesor de FC 26 en el catálogo de la marca deportiva número uno del mundo, y las filtraciones de la industria previas al lanzamiento apuntan a que la Liga MX regresaría al catálogo oficial del juego después de dos temporadas de ausencia parcial.

El regreso de la Liga MX vendría acompañado de otras filtraciones significativas que dibujan un panorama de ambición sin precedentes para el próximo título deportivo AAA de EA Sports, incluyendo un nuevo modo de mundo abierto tipo hub social llamado “The Grounds”, el regreso del Estadio Azteca al catálogo de estadios oficiales, la disponibilidad de una demo el 5 de agosto de 2026 en todas las plataformas y el compromiso de eliminar las microtransacciones del Modo Carrera como uno de los cambios más significativos en la estrategia comercial del título.

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La Liga MX regresaría al catálogo oficial del FC 27 con licencia completa

El dato editorial más importante de las filtraciones para audiencia mexicana es el regreso oficial de la Liga MX al catálogo de EA Sports FC 27 con licencia completa de la liga y de sus clubes. Según los reportes de la industria, EA Sports habría asegurado un nuevo acuerdo con la liga mexicana después de dos temporadas de ausencia parcial (FC 25 y FC 26 no incluyeron licencia completa de la Liga MX), y el trabajo de desarrollo con clubes mexicanos + equipaciones auténticas + activos oficiales del juego ya estaría en marcha para el lanzamiento del 25 de septiembre de 2026.

El regreso de la Liga MX vendría acompañado también de un dato específico particularmente relevante para audiencia mexicana: el Estadio Azteca regresaría al catálogo oficial de estadios de EA Sports FC 27, uniéndose a la lista de recintos icónicos que estarán disponibles en el juego según las filtraciones.

Mundial El Estadio Ciudad de México o Azteca, escenario del Mundial 2026. (Luis Cortes/REUTERS)

Estos son los estadios icónicos que regresarían al catálogo oficial de EA Sports FC 27 según las filtraciones:

Estadio Azteca (México, sede del Club América y de la Selección Mexicana).

(México, sede del Club América y de la Selección Mexicana). Spotify Camp Nou (Barcelona, FC Barcelona).

(Barcelona, FC Barcelona). Stadio Olimpico (Roma, sede de la Roma y la Lazio).

(Roma, sede de la Roma y la Lazio). La Rosaleda (Málaga, Málaga CF).

(Málaga, Málaga CF). Estadio ABANCA-RIAZOR (A Coruña, Deportivo de La Coruña).

Modo “The Grounds”: nuevo hub social de mundo abierto que transformaría la franquicia

Una de las filtraciones más disruptivas para la franquicia EA Sports FC es la incorporación de un nuevo modo de mundo abierto llamado “The Grounds” que reemplazaría el enfoque tradicional exclusivo de partidos y torneos con una experiencia más social e inmersiva. Según los reportes de la industria, este modo estaría inspirado en el hub social de la franquicia NBA 2K, donde los jugadores pueden explorar libremente un entorno virtual, interactuar con otros jugadores y acceder a mini-juegos + desafíos + actividades sociales fuera del terreno de juego tradicional.

Estas serían las características principales del modo “The Grounds” según las filtraciones de la industria:

Hub central de mundo abierto: entorno virtual explorable donde los jugadores caminan libremente entre distintas ubicaciones y establecimientos.

entorno virtual explorable donde los jugadores caminan libremente entre distintas ubicaciones y establecimientos. Personalización avanzada de avatares: creación de un jugador digital único desde sus inicios como aficionado hasta convertirse en un ídolo del fútbol.

creación de un jugador digital único desde sus inicios como aficionado hasta convertirse en un ídolo del fútbol. Fútbol callejero: modos de juego menores inspirados en canchas urbanas y potreros con reglas relajadas al estilo del histórico FIFA Street.

modos de juego menores inspirados en canchas urbanas y potreros con reglas relajadas al estilo del histórico FIFA Street. Funciones sociales expandidas: interacción con otros jugadores en tiempo real + formación espontánea de equipos + eventos comunitarios.

interacción con otros jugadores en tiempo real + formación espontánea de equipos + eventos comunitarios. Desafíos y misiones secundarias: actividades ajenas al partido tradicional que permiten al jugador vivir la experiencia completa de una estrella del fútbol (entrevistas + patrocinios + entrenamientos especiales).

actividades ajenas al partido tradicional que permiten al jugador vivir la experiencia completa de una estrella del fútbol (entrevistas + patrocinios + entrenamientos especiales). Progresión de carrera integrada: el modo funcionaría como puente entre el modo Ultimate Team y el Modo Carrera tradicional.

EA Sports FC 26 Se espera por la nueva edición del videojuego de fútbol. (Electronic Arts)

Modo Carrera con nuevas funciones y sin microtransacciones planeadas

Una de las filtraciones más celebradas por la comunidad crítica del modelo comercial de EA Sports es que el Modo Carrera de FC 27 vendría sin microtransacciones planeadas, según los reportes de la industria. Este cambio significativo respondería a las críticas históricas de la comunidad sobre la saturación de contenido de pago dentro de la experiencia offline del juego. Adicionalmente, EA habría confirmado que el Modo Carrera sigue siendo un enfoque principal del desarrollo del nuevo título, con nuevas funciones en discusión que podrían incluir mejoras en el sistema de transferencias + desarrollo de jugadores + simulación de ligas + eventos narrativos al estilo del histórico Modo Aventura (The Journey) de FIFA 17-19 protagonizado por Alex Hunter.

Nuevas cartas Iconos, Héroes y regreso del Libro de la Colección

Para audiencia jugadora de Ultimate Team (el modo competitivo más popular del juego que ha sido el eje comercial de la franquicia durante la última década), las filtraciones apuntan a varias novedades importantes:

Nuevos Iconos que se incorporarían al catálogo Ultimate Team incluyen a Sergio “Kun” Agüero (delantero argentino histórico del Manchester City y la Selección Argentina), Karl-Heinz Rummenigge (delantero alemán histórico del Bayern Múnich y la Selección Alemana), Raphaël Varane (defensor francés histórico del Real Madrid y la Selección Francesa) y Christine Sinclair (delantera canadiense histórica del fútbol femenino con más goles internacionales de la historia).

que se incorporarían al catálogo Ultimate Team incluyen a (delantero argentino histórico del Manchester City y la Selección Argentina), (delantero alemán histórico del Bayern Múnich y la Selección Alemana), (defensor francés histórico del Real Madrid y la Selección Francesa) y (delantera canadiense histórica del fútbol femenino con más goles internacionales de la historia). Nueva categoría “Héroes del Salón de la Fama” que introduciría cartas premium especiales, con nombres filtrados como Diogo Jota (delantero portugués fallecido) y otros favoritos de la comunidad Ultimate Team.

que introduciría cartas premium especiales, con nombres filtrados como (delantero portugués fallecido) y otros favoritos de la comunidad Ultimate Team. Regreso del Libro de la Colección con colecciones permanentes de cartas que incluirían calificaciones + firmas + cartas numeradas en serie (característica que había sido eliminada en entregas recientes y que la comunidad ha pedido reincorporar).

Según el patrón histórico consistente de EA Sports (que desde 2005 ha lanzado sus títulos de fútbol el último viernes de septiembre), la fecha estimada de lanzamiento de EA Sports FC 27 es el viernes 25 de septiembre de 2026. Adicionalmente, las filtraciones apuntan a la disponibilidad de una demo pública de EA Sports FC 27 el 5 de agosto de 2026 en todas las plataformas compatibles: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC vía EA App + Steam + Epic Games Store y Amazon Luna.

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