En nuestro país hay una gran diversidad de especies de tortugas marinas y terrestres, desafortunadamente, estos animales se encuentran amenazadas debido al tráfico ilegal de sus huevos y para protegerlas, te decimos cómo puedes denunciar este delito y así evitar que este delito siga ocurriendo.

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¿Cómo denunciar el tráfico ilegal de tortugas?

Todos los organismos vivos no domesticados que habitan en ambientes naturales son vida silvestre y se les debe proteger pues muchos de ellos están en peligro de extinción.

La Profepa es la encargada de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y atender las denuncias y realizar acciones de inspección, vigilancia y protección silvestre.

Si quieres denunciar el tráfico ilegal puedes hacerlo llamando al número 800 776 3372 y al correo denuncias@profepa.gob.mx.

Si quieres conocer el listado de flora y fauna que está en peligro de extinción puedes consultarlo en el siguiente enlace.

El tráfico ilegal, la extracción de ejemplares y el deterioro de los ecosistemas ponen en riesgo a las 51 especies de tortugas que hay en México 🐢🇲🇽 Este Día Mundial de las Tortugas, la Profepa recuerda la importancia de actuar con responsabilidad y apego a la legislación… pic.twitter.com/4HRL4NmSqB — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) May 23, 2026

Tipos de tortugas que habitan en México

En México hay seis de las siete especies de tortugas marinas registradas a nivel mundial se trata de:

Carey (Eretmochelys imbricata)

Lora (Lepidochelys kempii)

Golfina (Lepidochelys olivacea)

Caguama (Caretta caretta)

Verde (Chelonia mydas)

Laúd (Dermochelys coriacea)

Cabe destacar que estas especies forman parte de las especies más antiguas del planeta y han sobrevivido a los cambios que ha tenido la Tierra. La extracción de estos ejemplares, el deterioro de los ecosistemas y otros delitos ambientales ponen en riesgo la sobrevivencia de las 51 especies que habitan en el país.

Por ello se hace un llamado a la población a cuidar y proteger a las tortugas y otras especies que se encuentran en peligro.

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