México prohíbe las pruebas cosméticas en animales; ¿qué cambia y cómo impacta a las marcas?

México se ha convertido en el primer país de Norteamérica en prohibir pruebas cosméticas en animales y aunque falta emitir la Norma Oficial para que entre en vigor y actualmente en el mercado existen marcas certificadas como cruelty free.

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Ley para prohibir las pruebas cosméticas en animales

Es importante recordar que en 2021, en México se votó para reformar la Ley General de Salud y así prohibir las pruebas cosméticas en animales; sin embargo sigue pendiente que la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emita la Norma Oficial Mexicana ponga en marcha esta iniciativa.

Actualmente muchos consumidores de cosméticos o de cuidado personal siguen revisando sus productos para conocer si son libres de pruebas en animales. El 71% de las personas está de acuerdo en que se regule a la industria cosmética por ello, las certificaciones cruelty free han tomado más fuerza en el mercado y más marcas se han comprometido con esto.

En general utilizar cosméticos cruelty free evita el sufrimiento animal y promueve una industria ética y sostenible y se fomenta la innovación.

La importancia de los productos libres de crueldad animal

Yolanda López, Directora Comercial de la organización Te Protejo señaló que a la población le interesa que los productos estén libres de cualquier tipo de crueldad y por ello en México hay 150 marcas cruelty free.

Este organización sin fines de lucro lidera un programa de certificación de marcas como libres de pruebas en animales en América Latina. Actualmente más de 200 marcas han pasado por el proceso de certificación de Te Protejo. Para conocer la lista de marcas que están libres de crueldad animal puedes ingresar al siguiente enlace.