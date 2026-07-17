Rebaja Walmart por tiempo limitado el aire acondicionado portátil IUSA de 12,000 BTU con hasta 6 meses sin intereses

Walmart activó una de las ofertas más agresivas del año dentro del segmento de climatización doméstica accesible sin instalación fija a través de su promoción Ahorros Flash con ventana limitada hasta las 23:59 horas del lunes 20 de julio de 2026. El Aire acondicionado portátil IUSA de 1 tonelada con 12,000 BTU y refrigerante R32 —equipo de la marca mexicana IUSA (Grupo IUSA con más de 80 años de trayectoria en soluciones industriales y del hogar en México) con diseño portátil que no requiere instalación fija ni obra— pasó de $8,218.80 a $6,849 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,369.80 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 16.7 por ciento.

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El esquema de pagos contempla hasta 6 meses sin intereses de $1,141.50 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en climatización doméstica de calidad. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el aire acondicionado portátil IUSA de 12,000 BTU frente a otras opciones de climatización

El Aire acondicionado portátil IUSA modelo ACPR12 es una de las propuestas más completas dentro del segmento accesible de climatización doméstica sin instalación fija disponibles en el catálogo Walmart México.

Aire Acondicionado Portátil IUSA en Walmart Ahorro de $1,369.80 por tiempo limitado. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Grupo IUSA México para el modelo ACPR12 (SKU 666085):

Capacidad de refrigeración y tipo de equipo:

Marca: IUSA (Grupo IUSA — empresa mexicana con más de 80 años de trayectoria en soluciones industriales, eléctricas y del hogar con presencia nacional).

(Grupo IUSA — empresa mexicana con más de 80 años de trayectoria en soluciones industriales, eléctricas y del hogar con presencia nacional). Modelo: ACPR12 (SKU 666085 según catálogo Grupo IUSA).

(SKU 666085 según catálogo Grupo IUSA). Tipo de equipo: Aire acondicionado portátil solo frío (no incluye función calor / calefacción).

(no incluye función calor / calefacción). Capacidad de refrigeración: 1 tonelada de refrigeración = 12,000 BTU/hora — ideal para climatizar habitaciones de aproximadamente 15 a 25 metros cuadrados según condiciones ambientales.

— ideal para climatizar habitaciones de aproximadamente 15 a 25 metros cuadrados según condiciones ambientales. Rango de temperatura de trabajo: 16°C a 27°C en modo enfriamiento.

en modo enfriamiento. Certificación: Norma Oficial Mexicana (NOM) vigente en México.

Sistema de refrigeración:

Refrigerante: R32 — gas refrigerante de nueva generación más ecológico con menor impacto ambiental frente a generaciones anteriores R22 y R410A (menor potencial de calentamiento global GWP).

— gas refrigerante de nueva generación más ecológico con frente a generaciones anteriores R22 y R410A (menor potencial de calentamiento global GWP). Cantidad de refrigerante: 300 gramos precargados de fábrica.

300 gramos precargados de fábrica. Presión máxima de succión: 4.3 MPa.

4.3 MPa. Presión máxima de descarga: 2.5 MPa.

2.5 MPa. Diseño compacto: evaporador y compresor integrados en un solo equipo (no requiere unidad exterior instalada en fachada).

Alimentación eléctrica:

Voltaje: 115 voltios (toma corriente estándar mexicana sin necesidad de conexión eléctrica especial dedicada).

(toma corriente estándar mexicana sin necesidad de conexión eléctrica especial dedicada). Frecuencia: 60 Hz.

60 Hz. Corriente: 10 amperios.

10 amperios. Sin instalación eléctrica especial: conecta directamente a cualquier tomacorriente doméstico estándar de 115V.

Funciones inteligentes y de conveniencia:

Tres velocidades de ventilación ajustables según preferencia del usuario y nivel de calor ambiental.

ajustables según preferencia del usuario y nivel de calor ambiental. Aleta de oscilación superior para distribución uniforme del aire frío en la habitación.

para distribución uniforme del aire frío en la habitación. Modo de reposo/sueño: aumenta gradualmente la temperatura ambiental durante la noche para descanso confortable y ahorro energético.

aumenta gradualmente la temperatura ambiental durante la noche para descanso confortable y ahorro energético. Temporizador programable: permite programar el encendido y apagado automático del equipo según horarios del usuario (ideal para llegar a casa con la habitación ya climatizada o para apagado automático durante la noche).

permite programar el encendido y apagado automático del equipo según horarios del usuario (ideal para llegar a casa con la habitación ya climatizada o para apagado automático durante la noche). Control remoto: operación cómoda a distancia sin necesidad de acercarse al equipo.

operación cómoda a distancia sin necesidad de acercarse al equipo. Indicadores tipo LED intuitivos: panel de control con luces LED para configuración fácil y verificación del estado del equipo.

panel de control con luces LED para configuración fácil y verificación del estado del equipo. Función deshumidificación: absorbe el exceso de humedad del ambiente para crear entorno más confortable, especialmente relevante en regiones costeras mexicanas con alta humedad.

absorbe el exceso de humedad del ambiente para crear entorno más confortable, especialmente relevante en regiones costeras mexicanas con alta humedad. Función ventilador: puede operarse solo como ventilador cuando la temperatura ambiental es tolerable pero se requiere circulación de aire.

Portabilidad y diseño:

Cuatro ruedas integradas: en la base del equipo para fácil traslado entre habitaciones sin esfuerzo físico.

en la base del equipo para fácil traslado entre habitaciones sin esfuerzo físico. Sin instalación fija: solo conectar la manguera de expulsión de aire caliente a través de una ventana y encender el equipo.

solo conectar la manguera de expulsión de aire caliente a través de una ventana y encender el equipo. Peso del equipo: aproximadamente 30-33 kilogramos (empaque incluido 32.98 kg).

aproximadamente 30-33 kilogramos (empaque incluido 32.98 kg). Dimensiones del empaque: 88 cm x 46 cm x 38 cm.

88 cm x 46 cm x 38 cm. Origen de fabricación: China (con distribución oficial y garantía IUSA México).

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El aire acondicionado incluye garantía oficial IUSA México que cubre defectos de fábrica del equipo. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no presente daños por uso y conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos (control remoto + manguera de expulsión + adaptadores de ventana + documentación de garantía).

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