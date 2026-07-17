Con 21 mil pesos de descuento, Walmart remata el Galaxy S26 Ultra con IA de Samsung y cámara de 200 MP

Quienes buscan renovar su smartphone con un equipo de gama alta pueden aprovechar una de las ofertas más llamativas disponibles en Walmart. La cadena redujo el precio del Samsung Galaxy S26 Ultra en su versión violeta cobalto, con 1TB de almacenamiento, 16GB de RAM y completamente desbloqueado.

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Samsung Galaxy S26 Ultra precio

El dispositivo tiene un precio de 23 mil 99 pesos, cuando su costo regular es de 45 mil 499 pesos, lo que representa un descuento de 21 mil 500 pesos, equivalente a cerca del 47% de rebaja. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagar el equipo en hasta 12 meses sin intereses, con mensualidades de 1,999.92 pesos.

Samsung Galaxy S26 Ultra características

La publicación de Walmart indica que el equipo es vendido y enviado por WEARESHOP, e incluye garantía de 12 meses por defectos de fabricación, así como la posibilidad de realizar la devolución hasta 30 días después de recibir el producto.

Para quienes estén interesados en adquirir el teléfono, la oferta puede consultarse aquí.

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3120 × 1440), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits.

Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3120 × 1440), tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y un brillo máximo de 2600 nits. Protección: Cristal Gorilla Glass Victus 2 y Armor Aluminum en los laterales.

Cristal Gorilla Glass Victus 2 y Armor Aluminum en los laterales. Nueva función: Estrena Privacy Display (Pantalla de Privacidad) que oscurece el panel cuando se observa desde los lados, configurable para ocultar apps o solo notificaciones.

Estrena (Pantalla de Privacidad) que oscurece el panel cuando se observa desde los lados, configurable para ocultar apps o solo notificaciones. Batería y carga: Carga rápida Super Fast Charging 3.0 y compatibilidad con carga inalámbrica.

Cámaras

Principal: Sensor de 200 MP con apertura mejorada (f/1.4) que captura un 41 % más de luz para mejorar la fotografía nocturna.

Sensor de 200 MP con apertura mejorada (f/1.4) que captura un 41 % más de luz para mejorar la fotografía nocturna. Secundarias: Lente ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP (zoom óptico de 5x) y un teleobjetivo adicional de 10 MP (zoom de 3x).

Lente ultra gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP (zoom óptico de 5x) y un teleobjetivo adicional de 10 MP (zoom de 3x). Frontal: 12 MP con motor de procesamiento mejorado para selfies.

12 MP con motor de procesamiento mejorado para selfies. Video: Grabación hasta en 8K a 30 fps y 4K hasta 120 fps en modo Pro.

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