Sigue con 42% de descuento en Bodega Aurrera la pantalla Samsung 75 Pulgadas Smart TV 4K y con hasta 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera mantiene una de las propuestas más agresivas del año dentro del segmento de pantallas Smart TV premium con formato familiar. La Pantalla Samsung QN75Q80TAFXZX de 75 pulgadas QLED 4K Smart TV —modelo de la línea Q80T QLED de Samsung con tecnología Quantum Dot + Direct Full Array + Object Tracking Sound— pasó de $69,999 a $39,990 pesos, lo que representa un ahorro directo de $30,009 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 42.9 por ciento (uno de los porcentajes más altos del segmento de pantallas premium en el retail mexicano actual).

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El esquema de pagos contempla hasta 24 meses sin intereses de $1,666.25 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad excepcionalmente accesible para audiencia con presupuesto mensual ajustado que quiere disfrutar de una pantalla premium de gran formato en el hogar. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional, aunque por las dimensiones y peso de la pantalla de 75 pulgadas conviene coordinar la entrega en domicilio con anticipación y verificar el espacio de instalación disponible.

Qué ofrece la pantalla Samsung de 75 pulgadas en Bodega Aurrera frente a otras Smart TV premium

La Pantalla Samsung QN75Q80TAFXZX es un modelo de la línea Q80T QLED de Samsung con formato de gran tamaño (75 pulgadas) y tecnología QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) que ofrece calidad de imagen premium para audiencia familiar mexicana que busca una pantalla de gran formato para sala principal, sala de juegos o espacio de entretenimiento del hogar.

TV Samsung 75 Pulgadas Smart TV 4K QLED en Bodega Aurrera Descuento superior a los 30 mil pesos y hasta 24 meses sin intereses. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo QN75Q80TAFXZX:

Pantalla y resolución:

Marca: Samsung (referente mundial en pantallas Smart TV con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en televisores premium según reportes 2024).

(referente mundial en pantallas Smart TV con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en televisores premium según reportes 2024). Modelo: QN75Q80TAFXZX (línea Q80T QLED de Samsung).

(línea Q80T QLED de Samsung). Tamaño: 75 pulgadas (aproximadamente 190 centímetros de diagonal) — formato ideal para sala principal familiar amplia.

(aproximadamente 190 centímetros de diagonal) — formato ideal para sala principal familiar amplia. Tecnología de pantalla: QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) con Dynamic Crystal UHD para colores intensos y detalles nítidos.

con para colores intensos y detalles nítidos. Resolución: 4K UHD (3,840 x 2,160 píxeles) con más de 8 millones de píxeles para máxima nitidez.

con más de 8 millones de píxeles para máxima nitidez. Tecnología Quantum Dot: 100 por ciento de volumen de color con mil millones de tonos precisos que se mantienen fieles sin importar el nivel de brillo del entorno.

Tecnologías de imagen premium:

Direct Full Array: iluminación posterior con múltiples zonas independientes para contraste optimizado + negros más profundos frente a Smart TV LED convencionales de borde iluminado.

iluminación posterior con múltiples zonas independientes para frente a Smart TV LED convencionales de borde iluminado. Quantum HDR: rango dinámico ampliado con mapeo dinámico de tonos para detalles mejorados en escenas oscuras y brillantes simultáneamente.

rango dinámico ampliado con para detalles mejorados en escenas oscuras y brillantes simultáneamente. Quantum Processor 4K: procesador dedicado que escala inteligentemente cualquier contenido no-4K a resolución 4K UHD con detalles mejorados por inteligencia artificial.

procesador dedicado que con detalles mejorados por inteligencia artificial. Modo Ambiente: transforma la pantalla en un elemento decorativo cuando no se está viendo contenido, mostrando arte, información o extendiendo el patrón del muro.

transforma la pantalla en un elemento decorativo cuando no se está viendo contenido, mostrando arte, información o extendiendo el patrón del muro. Modo Descanso Ocular: ajusta automáticamente el brillo y color de la pantalla según la hora local de puesta y salida del sol para reducir la fatiga visual.

Audio y experiencia multimedia:

Object Tracking Sound (OTS): tecnología propietaria Samsung que sincroniza el audio con la posición de los objetos en pantalla para experiencia sonora inmersiva y realista.

tecnología propietaria Samsung que para experiencia sonora inmersiva y realista. Q-Symphony: compatibilidad con barras de sonido Samsung compatibles que permite usar los altavoces de la TV y de la barra simultáneamente para mejor efecto envolvente.

compatibilidad con barras de sonido Samsung compatibles que permite usar los altavoces de la TV y de la barra simultáneamente para mejor efecto envolvente. Multi View: divide la pantalla del televisor en dos secciones — el contenido de la TV en un lado y el reflejo de la pantalla del smartphone en el otro, ideal para audiencia que quiere ver contenido mientras navega en el celular.

Sistema operativo y aplicaciones:

Sistema operativo: Tizen OS (sistema operativo propietario Samsung para Smart TV).

(sistema operativo propietario Samsung para Smart TV). Aplicaciones streaming: acceso directo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Apple TV+, Vix, Claro Video y otras plataformas populares en México.

acceso directo a y otras plataformas populares en México. SmartThings integrado: control de dispositivos compatibles del hogar directamente desde la Smart TV.

control de dispositivos compatibles del hogar directamente desde la Smart TV. Asistente inteligente: Bixby integrado para control por voz + búsqueda de contenido + gestión de aplicaciones.

Conectividad:

Puertos HDMI: múltiples entradas HDMI para conectar consolas de videojuegos (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch), reproductores Blu-ray, decodificadores de cable/satélite y otros dispositivos externos.

múltiples entradas HDMI para conectar consolas de videojuegos (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch), reproductores Blu-ray, decodificadores de cable/satélite y otros dispositivos externos. Puertos USB: para reproducción directa de archivos multimedia desde memoria USB.

para reproducción directa de archivos multimedia desde memoria USB. WiFi integrado: para conexión a internet doméstico sin necesidad de cable Ethernet.

para conexión a internet doméstico sin necesidad de cable Ethernet. Bluetooth: para conexión inalámbrica de audífonos, barras de sonido y otros dispositivos compatibles.

para conexión inalámbrica de audífonos, barras de sonido y otros dispositivos compatibles. Ethernet: puerto RJ-45 para conexión cableada estable a red doméstica.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden, dependiendo de la disponibilidad regional.

La pantalla incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del panel, componentes electrónicos y el control remoto. Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la pantalla no presente daños por uso, conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos (control remoto + base + cable de alimentación + manual + documentación de garantía).

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