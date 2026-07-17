Bodega Aurrera remata la Laptop HP con AMD Ryzen 5, 16 GB RAM, 512 GB SSD y hasta 12 meses sin intereses

Bodega Aurrera cuenta en su catálogo con la Laptop HP 15-fc0253la con procesador AMD Ryzen 5, 16 GB de RAM y 512 GB SSD —equipo de la línea HP 15 thin & light de Hewlett-Packard, marca americana con más de 85 años de trayectoria en tecnología profesional y educativa— que pasó de $21,349 a $15,989 pesos, lo que representa un ahorro directo de $5,360 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 25.1 por ciento.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $1,332.42 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando la inversión en un equipo esencial para estudios universitarios, trabajo remoto o productividad en el hogar. Bodega Aurrera ofrece también las opciones habituales: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la Laptop HP en Bodega Aurrera frente a otras propuestas accesibles del segmento productividad

La Laptop HP 15-fc0253la es la propuesta actual de la línea HP 15 thin & light de HP y se posiciona como equipo esencial para audiencia estudiantil universitaria y profesional mexicana que busca un equipo confiable para tareas cotidianas de productividad sin la inversión típica del segmento premium gaming (aproximadamente $30,000-$40,000 pesos).

Laptop HP 15-fc0253la AMD Ryzen 5 en Bodega Aurrera Descuento directo de $5,360. (Bodega Aurrera)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de HP México para el modelo 15-fc0253la:

Procesador y rendimiento:

Marca: HP (Hewlett-Packard) — marca americana con más de 85 años de trayectoria en tecnología profesional y educativa, líder mundial en el segmento de laptops accesibles según reportes 2024.

— marca americana con más de 85 años de trayectoria en tecnología profesional y educativa, líder mundial en el segmento de laptops accesibles según reportes 2024. Modelo: HP Laptop 15-fc0253la (SKU B9TP5LA — línea HP 15 thin & light).

(SKU B9TP5LA — línea HP 15 thin & light). Procesador: AMD Ryzen 5 7520U con arquitectura Zen 2 mejorada.

con arquitectura Zen 2 mejorada. Núcleos y subprocesos: 4 núcleos + 8 subprocesos para rendimiento multitarea equilibrado.

para rendimiento multitarea equilibrado. Frecuencia turbo máxima: 4.3 GHz para tareas exigentes puntuales.

para tareas exigentes puntuales. Caché L3: 4 MB para acceso rápido a datos frecuentes.

para acceso rápido a datos frecuentes. Gráficos integrados: AMD Radeon 610M con 2 unidades de cómputo (CU) — suficientes para reproducción de video 4K, gaming casual con títulos ligeros y edición básica de imágenes.

Memoria RAM y almacenamiento:

Memoria RAM: 16 GB DDR4-3200 integrada — el doble de la memoria estándar de 8 GB del segmento accesible para gestión multitarea sin interrupciones.

— el doble de la memoria estándar de 8 GB del segmento accesible para gestión multitarea sin interrupciones. Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe NVMe — tecnología de almacenamiento ultrarrápido que permite iniciar Windows 11 en segundos y cargar aplicaciones profesionales instantáneamente.

Pantalla y experiencia visual:

Pantalla: 15.6 pulgadas Full HD (1,920 x 1,080 píxeles) .

. Tecnología: micro-edge antirreflejos con 250 nits de brillo .

micro-edge antirreflejos con . Proporción pantalla-cuerpo: 85 por ciento — mayor área visual sin marcos gruesos ideal para trabajo con documentos, hojas de cálculo o presentaciones.

Conectividad y funciones multimedia:

Conectividad inalámbrica: WiFi 6 (802.11ax) para máxima velocidad de conexión + Bluetooth 5.4 para dispositivos periféricos de baja latencia.

para máxima velocidad de conexión + para dispositivos periféricos de baja latencia. Puertos: múltiples puertos USB + HDMI + jack de audio combinado.

múltiples puertos USB + HDMI + jack de audio combinado. Cámara web: FHD 1080p con obturador de privacidad físico — mejora la calidad de videollamadas Zoom, Google Meet o Microsoft Teams y protege la privacidad cuando no se usa.

— mejora la calidad de videollamadas Zoom, Google Meet o Microsoft Teams y protege la privacidad cuando no se usa. Audio: altavoces duales estéreo con tecla de silencio dedicada para micrófono — útil durante videollamadas prolongadas.

Batería y portabilidad:

Batería: 41 Wh con autonomía de hasta 10 horas 30 minutos de uso continuo (según pruebas HP).

con autonomía de de uso continuo (según pruebas HP). Carga rápida: alcanza 50% de batería en aproximadamente 45 minutos cuando el sistema está apagado.

alcanza cuando el sistema está apagado. Peso: aproximadamente 1.6-1.7 kilogramos — formato thin & light ideal para transporte diario.

aproximadamente — formato thin & light ideal para transporte diario. Diseño: color Moonlight Blue (azul luna) elegante para uso profesional y educativo.

Sistema operativo y sostenibilidad:

Sistema operativo: Windows 11 Home Single Language preinstalado con actualizaciones automáticas Microsoft.

preinstalado con actualizaciones automáticas Microsoft. Materiales sostenibles: plástico oceánico en altavoces y plástico post-consumo en teclas — compromiso HP con la reducción de impacto ambiental.

Forma de envío en Bodega Aurrera y garantía de HP

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega del producto oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial HP México que cubre defectos de fabricación de la laptop, el teclado, la pantalla, la batería y los accesorios incluidos en la caja.Bodega Aurrera también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la laptop no haya sido registrada con cuenta Microsoft y presente sus sellos originales intactos.

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