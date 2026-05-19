Si eres a los que no se les da muy bien la tecnología en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) te puedes inscribir a clases de computación, aquí te decimos las fechas de registro y todos los detalles.

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Taller de computación den PILARES

Mediante redes sociales se publicó toda la información relacionada con el taller de computación en PILARES donde aprenderás:

Introducción a las tecnologías

Computación (básica, intermedia y avanzada)

Hojas de cálculo (básico, intermedio y avanzado)

Uso de dispositivos móviles

Mantenimiento de computadoras

El objetivo es que quienes tomen el taller aprendan el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Fechas y pasos para la inscripción

Antes que nada debes verificar en dónde está disponible este taller y buscar cuál es el que te queda más cerca de tu domicilio.

Posteriormente tienes que ingresar al siguiente enlace para obtener tu folio PILARES donde tendrán que proporcionar tus datos personales, de contacto, escolaridad y elegir el plantel.

Al finalizar el registro se generará una credencial electrónica con un código QR y tu número de folio.

Acude al PILARES elegido y presenta tu credencial electrónica a los talleristas para confirmar tu inscripción.

El registro es gratuito y los cursos comienzan el 1 y 6 de junio. El curso es para todas las edades y en el lugar hay computadoras para que todos los estudiantes puedan realizar los ejercios de manera individual.

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