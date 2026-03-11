Con 44% de ahorro: Walmart remata el iPhone 15 Pro Max de 256GB a casi mitad de precio

Walmart puso en promoción el iPhone 15 Pro Max de 256 GB en su versión reacondicionada con un descuento del 44%. El precio regular de este equipo es de $22,199 pesos, pero en esta oferta se puede adquirir por $12,499 pesos, lo que representa un ahorro de $9,700 pesos. La promoción está disponible en línea y sujeta a existencia.

Características del iPhone 15 Pro Max de 256GB reacondicionado en Walmart

Para quien no conozca el término, un equipo reacondicionado es un dispositivo que fue revisado, probado y certificado para funcionar como nuevo. En este caso, el proveedor realiza inspecciones de funcionamiento y garantiza que la batería conserve entre 80% y 100% de su capacidad original. El teléfono llega liberado para cualquier compañía telefónica y se entrega con caja genérica, cable y adaptador de corriente nuevos y originales.

Estas son las características principales que conserva este modelo:



Pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas con tecnología ProMotion , que ajusta la frecuencia de actualización para hacer más fluido el desplazamiento y cuidar el consumo de energía.

, que ajusta la frecuencia de actualización para hacer más fluido el desplazamiento y cuidar el consumo de energía. Procesador A17 Pro , diseñado para tareas exigentes como juegos de alta gama, edición de video o multitarea intensiva sin lentitudes.

, diseñado para tareas exigentes como juegos de alta gama, edición de video o multitarea intensiva sin lentitudes. Sistema de cámaras Pro con sensor principal de 48 megapíxeles y zoom óptico de hasta 5x, útil para acercar detalles sin perder nitidez.

con sensor principal de 48 megapíxeles y zoom óptico de hasta 5x, útil para acercar detalles sin perder nitidez. Almacenamiento interno de 256 GB , espacio suficiente para miles de fotos, aplicaciones, música y archivos.

, espacio suficiente para miles de fotos, aplicaciones, música y archivos. Conexión exclusiva mediante eSIM, una tecnología digital que permite activar líneas telefónicas sin necesidad de una tarjeta física.

iPhone 15 Pro Max reacondicionado, en Walmart.|Walmart

Forma de pago y envío

En cuanto al pago, Walmart ofrece hasta 15 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, con cuotas mensuales aproximadas de $833 pesos. También hay opciones de hasta 18 mensualidades fijas con ciertos bancos, así como la posibilidad de pagar en una sola exhibición con efectivo, débito o transferencia en ventanilla o establecimientos autorizados.

El envío es gratuito a todo el país. Por lo general, el producto está disponible para despacho inmediato y el tiempo estimado de recepción es de tres o más días hábiles, dependiendo de la ubicación. La compra cuenta con el respaldo de la política de devolución de Walmart y la certificación de funcionalidad del proveedor.

Es relevante mencionar que esta versión del iPhone 15 Pro Max no cuenta con ranura para SIM física, por lo que la activación del servicio móvil debe realizarse mediante eSIM, tecnología compatible con las principales compañías en México como Telcel, Movistar y AT&T. Quienes prefieran mantener su chip tradicional podrán consultar con su operadora la posibilidad de migrar a este formato digital sin costo.

Esta alternativa puede resultar de interés para quienes buscan acceder a un teléfono de gama alta con un presupuesto más ajustado, considerando que se trata de un equipo reacondicionado con las condiciones ya descritas. La oferta puede consultarse directamente en el sitio web de Walmart o en sus tiendas físicas, donde el personal puede resolver dudas sobre disponibilidad y procesos de activación.