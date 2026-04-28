¿Buscas un celular de alta gama? Walmart tiene en oferta iPhone 15 Pro Max. Este es uno de los dispositivos más populares y codiciados por los amantes de la tecnología.
El modelo que se oferta tiene una capacidad de 256GB de almacenamiento y está disponible en color azul. Te proporcionamos todos los detalles para que no dejes pasar la oportunidad.
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iPhone 15 Pro Max precio
El equipo está disponible por $12, 199 pesos, un descuento de $10,000 respecto a su precio original de $22,199.
Asimismo se puede adquirir con un financiamiento de hasta 12 meses sin intereses, con pagos mensuales de aproximadamente $1,016.58. Puedes comprarlo haciendo click en este enlace.
iPhone 15 Pro Max características
El iPhone 15 Pro Max destaca por su chasis de titanio ligero y resistente, el potente chip A17 Pro (3nm), y la incorporación de un puerto USB-C 3.2 de alta velocidad. Cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.7 pulgadas a 120 Hz, un sistema de cámara de 48 MP con zoom óptico 5x, botón de acción personalizable y una autonomía mejorada.
- Diseño: Estructura de titanio aeroespacial con bordes contorneados, más ligero que las generaciones anteriores, y frente Ceramic Shield.
- Pantalla: 6.7 pulgadas OLED, Resolución 2796 x 1290 a 460 ppi, tecnología ProMotion (1-120 Hz) y Always-On Display.
- Rendimiento: Chip A17 Pro (primero en 3nm), CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos, con 8 GB de RAM.
Cámaras:
- Principal: 48 MP con mejoras en fotografía nocturna y retratos.
- Teleobjetivo: 12 MP con zoom óptico 5x (lente tetraprisma).
- Ultra Gran Angular: 12 MP.
- Video: Capacidad de grabar en ProRes 4K a 60 fps y grabación espacial para Apple Vision Pro.
- Puerto USB-C: Velocidades de transferencia de datos USB 3 (hasta 10 Gb/s).
- Batería: Aproximadamente 4,441 mAh a 4,852 mAh, ofreciendo gran autonomía, con carga rápida de 20W o superior.
- Botón de acción: Reemplaza al interruptor de silencio, configurable para cámara, linterna, notas de voz, etc..
- Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, chip Ultra Wideband de segunda generación.
- Almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB.
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