¿Buscas celular nuevo? Liverpool sorprendió a los consumidores con una nueva oferta en tecnología al rebajar el precio del Motorola Edge 70 Fusion de 256GB de almacenamiento, uno de los smartphones más recientes de la marca en el mercado mexicano.

Este dispositivo destaca por su batería de larga duración con carga rápida de 68W, además de contar con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y polvo. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Motorola Edge 70 Fusion precio

El dispositivo pasó de costar 10 mil 999 pesos a solo 8 mil 999 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil pesos para los compradores. Además, la promoción incluye la posibilidad de pagar hasta en 13 meses sin intereses de 692.23 pesos mensuales. Puedes encontrar la oferta aquí.

El celular está disponible en cuatro colores: azul oscuro, verde oscuro, azul claro y morado.

Motorola Edge 70 Fusion características

El Motorola Edge 70 Fusion es un elegante smartphone de gama media que destaca por su diseño ultraligero (177 g), acabados de lujo y una pantalla curva en los cuatro lados. Ofrece un gran equilibrio entre rendimiento, protección contra el agua y capacidades multimedia.

Pantalla: 6.78″ Extreme AMOLED, resolución 1.5K Super HD (2,772 x 1,272 px), tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 5200 nits y validación de color Pantone.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Memoria y almacenamiento: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Cámaras traseras: cámara principal de 50 MP (sensor Sony LYTIA 710) con OIS y ultra gran angular/macro de 13 MP.

Cámara Frontal: 32 MP.

Batería: 5200 mAh con carga rápida de 68 W.

Sistema Operativo: Android 16.

Resistencia: Certificación IP68 e IP69 (contra polvo y agua) y cristal Gorilla Glass 7i.

Audio: Altavoces estéreo duales con sonido Dolby Atmos.

Extras: Incluye audífonos Bluetooth (Motobuds) en la caja en mercados seleccionados como México, conectividad 5G, eSIM y NFC.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.