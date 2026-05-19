Fiscalía de Michoacán confirma detención de Wendy Fabiola “N”, “La Tía”; se le vincula con homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó la detención de Wendy Fabiola “N”, mejor conocida como La Tía, identificada como operadora del grupo criminal El Congo, el cual es investigado tras el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan.

Durante una conferencia de prensa este martes 19 de mayo, se detalló que las investigaciones apuntarían a que La Tía filtraba información de los operativos en la entidad, ya sean federales o locales.

Las autoridades informaron que fue detenida con varias dosis de drogas, así como cartuchos útiles y un teléfono celular, en el que se investiga más sobre la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

🚨 Detuvieron a Wendy “La Tía”, otra de las presuntas implicadas en la operación para asesinar a Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan



La señalan por filtrar información a un grupo criminal



La captura fue confirmada por el fiscal Carlos Torres Piña



📹 La Página pic.twitter.com/NG5FzjRGmt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 19, 2026

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“La Tía” fue detenida el 16 de mayo

Las autoridades también dieron a conocer que Wendy Fabiola “N” fue detenida el pasado 16 de mayo y fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos, además seguirá en prisión preventiva como medida cautelar.

“Ella era el vínculo de información con ‘El Congo’ (...) ella era quien le enviaba información a este personaje, una vez que es detenido, esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo”, detallaron las autoridades.

Conviene recordar que el pasado 2 de marzo, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó la detención de El Congo, quien a su vez era parte del grupo liderado por Jorge Armando Gómez, alías El Licenciado.

Suman 25 personas implicadas en el asesinato del alcalde de Uruapan

El Fiscal expuso que con la detención, ya suman 25 personas identificadas con el caso, de las cuales tres fallecieron, entre ellos el autor material.

La detención se da días después de que la Fiscalía de Michoacán citó a declarar al diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Leonel Godoy, tras semanas de lucha de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Tras salir de la comparecencia, el legislador y exgobernador de la entidad señaló que Carlos Manzo era su adversario político, no su rival.

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