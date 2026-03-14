iPhone 15 Pro Max de 512 GB en oferta por $12,709 en Amazon

Amazon lanzó una oferta que llamó la atención de quienes buscan un smartphone premium a menor costo. El iPhone 15 Pro Max de 512 GB en color titanio azul aparece por $12,709 pesos, un descuento frente a su precio anterior de $13,479.36 dentro de la tienda en línea.

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El equipo corresponde a la versión reacondicionada en estado excelente dentro del programa Amazon Renewed. El envío es gratuito y, en ciudades como la CDMX, la entrega puede realizarse en pocos días. Sin embargo, la oferta es limitada, ya que solo quedan unas cuantas unidades disponibles.

¿Es un buen precio y qué ahorras?

El precio actual representa una reducción de aproximadamente 6% respecto al costo anterior, lo que coloca al dispositivo entre las opciones más económicas para este modelo con gran capacidad de almacenamiento.

Además, el mismo vendedor ofrece otras variantes reacondicionadas con precios más altos:



Titanio blanco: $14,287.77

Titanio natural: $14,415.18

Titanio negro: $12,999

También existe la posibilidad de pagar el teléfono en 15 meses sin intereses de alrededor de $847.26 al mes, lo que facilita el acceso a un equipo de gama alta.

¿Qué condición tiene el teléfono?

El dispositivo forma parte del programa Amazon Renewed, que ofrece productos restaurados que cumplen con estándares específicos de calidad y funcionamiento.

Entre sus características de reacondicionamiento destacan:



Inspección y pruebas por técnicos certificados

Restauración completa a configuración de fábrica

Funcionamiento equivalente al de un equipo nuevo

Inclusión de accesorios compatibles como cable USB-C y cargador equivalente.

Aunque no cuenta con certificación directa de Apple, Amazon asegura que el equipo cumple con los criterios de calidad del programa.

Garantía y devoluciones

Uno de los aspectos que más valoran los compradores es la cobertura que ofrece la plataforma para este tipo de productos.

Los usuarios cuentan con:



Devolución gratuita durante 90 días

Protección Amazon Renewed

Garantía A a Z de Amazon para compras seguras

También se pueden agregar planes de protección adicionales:



Plan de 2 años Assurant: $1,765.46

Plan de 3 años Assurant: $2,619.03

Membresía anual OneProtect: $1,499

Esto permite extender la cobertura ante daños o fallas.

Características técnicas clave

El iPhone 15 Pro Max es uno de los modelos más potentes de Apple dentro de su generación. Su diseño y hardware lo mantienen como referencia dentro del segmento premium.

Entre sus especificaciones destacan:



Pantalla: Super Retina XDR OLED de 6.7 pulgadas con 120 Hz

Procesador: Apple A17 Pro con 8 GB de RAM

Cámara: Sistema triple con sensor principal de 48 MP

Video: Grabación en resolución 4K

Batería: Hasta 29 horas de uso promedio

Funciones: Always On Display, carga inalámbrica y resistencia al agua

Estas características permiten fotografía avanzada, videojuegos exigentes y alto rendimiento en aplicaciones.

¿Es compatible con mi operador en México?

El modelo utiliza tecnología eSIM, lo que significa que no cuenta con ranura para tarjeta SIM física.

En México funciona con operadores que soportan este sistema, como:



Telcel

AT&T

Movistar

Otros proveedores compatibles con eSIM

La activación se realiza de forma digital a través del operador móvil. Por ello, los expertos recomiendan verificar previamente la compatibilidad con la compañía antes de realizar la compra.