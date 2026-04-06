Más de $10,000 pesos de descuento: Walmart remata iPhone 15 Pro Max reacondicionado con hasta 12 MSI

Una nueva promoción de Walmart está llamando el interés de quienes buscan un nuevo celular. La cadena de ventas está rematando un iPhone 15 Pro Max reacondicionado con un ahorro de $10,200.

El aparato cuenta con varias características destacadas, como un diseño resistente y ligero, el zoom óptico de mayor alcance en un iPhone y detección de choques.

Aunque el teléfono ofrecido ha sido reacondicionado, se encuentra en excelente condiciones, afirma Walmart.

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Cuánto sale el iPhone 15 Pro Max reacondicionado que Walmart está rematando

El valor del iPhone 15 Pro Max reacondicionado que ofrece Walmart es de $11,999. Teniendo en cuenta que el precio original era $22,199, la oferta resulta llamativa, ya que el ahorro es de $10,200.

La compañía ofrece la posibilidad de pago en hasta 12 mensualidades sin intereses (MSI) con diferentes tarjetas como American Express, Scotiabank, Santander, entre otras.

Cabe destacar que la devolución del producto no está disponible.

Características del iPhone 15 Pro Max de Apple.|Walmart

Cuáles son las características del iPhone 15 Pro Max

El teléfono en descuento en Walmart tiene un diseño resistente y ligero, con titanio de calidad aeroespacial y parte posterior de vidrio mate texturizado.

Según el detalle publicado por la compañía de retail, también cuenta con estas características:

SIM Virtual (ESIM).

Pantalla 6.7" Super Retina XDR.

Chip A17 Pro.

Cámara Gran Angular de 48MP.

Botón de Acción (atajos).

Puerto de carga en USB-C.

Detección de choques.

Conexión Wi‐Fi 6E.

¿Cuál es el grado de reacondicionamiento del iPhone que ofrece Walmart?

“El grado de reacondicionado es tipo "A" (Excelente condición) lo que significa que no muestra signos de daños cosméticos visibles desde una distancia de 30 centímetros”, describe Walmart. Además, el porcentaje de rendimiento de la batería es superior al 80%.

Es importante agregar que el equipo reacondicionado no incluye audífonos y puede venir en caja genérica.

Si bien la cadena reconoce que los artículos reacondicionados pueden presentar alteraciones en sus piezas, accesorios y/o empaques, aclara que estos artículos son inspeccionados y probados por un equipo especializado.