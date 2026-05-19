Bodega Aurrera remata la pantalla Philips Smart TV de 40 pulgadas con Roku TV con 6 MSI

No todas las pantallas tienen que ser de 75 pulgadas ni costar arriba de los $15,000 pesos. Para cuartos secundarios, cocinas, habitaciones de huéspedes, oficinas o el segundo televisor del hogar, el rango más útil está en las 40 pulgadas Smart TV por debajo de los $5,000 pesos, un segmento que las grandes cadenas mexicanas suelen rotar con descuentos agresivos. Esta semana, Bodega Aurrera colocó la Philips 40PFL6533 —modelo Full HD con sistema operativo Roku TV— en $4,178 pesos, frente a los $5,719 pesos que marcaba como precio anterior. La diferencia es de $1,541 pesos, equivalente a un 27% de descuento, con plan de pagos en 6 mensualidades sin intereses de $696.33 pesos.

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Para quien busca complementar el televisor principal de la sala con uno secundario que cumpla con streaming, conexión a consola y uso ocasional sin invertir miles de pesos, este tipo de propuesta marca uno de los puntos de entrada más razonables del catálogo Bodega Aurrera.

Precio y formas de pago en Bodega Aurrera

El monto final que paga el cliente queda en $4,178 pesos. La operación admite:

Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $696.33 pesos

con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $696.33 pesos Pago de contado con tarjeta de débito, crédito o efectivo en caja de tienda física

con tarjeta de débito, crédito o efectivo en caja de tienda física Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart

para futuras compras dentro del ecosistema Walmart Cupón 500BA : durante promociones esporádicas, este código adicional reduce $500 pesos extra en pantallas seleccionadas. Conviene revisar disponibilidad al momento de pagar

: durante promociones esporádicas, este código adicional reduce $500 pesos extra en pantallas seleccionadas. Conviene revisar disponibilidad al momento de pagar Compatibilidad con cupones bancarios vigentes para sumarse al descuento principal

El equipo se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional. Por tratarse de una pantalla de tamaño compacto (5.39 kg sin empaque, 90.4 cm de ancho), el envío y manejo logístico es más simple que en pantallas grandes, sin requerimientos de acceso especial al domicilio.

Pantalla Philips 40 Pulgadas 40pfl6533 Smart Tv Roku Fhd en Bodega Aurrera Ahorro directo de $1,541 y se puede pagar hasta 6 meses sin intereses de $696.33. (Bodega Aurrera)

Ficha técnica del Philips 40PFL6533

El modelo entrega lo básico que se espera en un Smart TV moderno de gama de entrada: resolución Full HD, conectividad multipantalla y compatibilidad con asistentes de voz. Estas son sus características verificadas:

Tamaño de pantalla : 40 pulgadas (39.5″ visibles)

: 40 pulgadas (39.5″ visibles) Resolución : Full HD 1080p (1,920 x 1,080 píxeles)

: Full HD 1080p (1,920 x 1,080 píxeles) Tipo de panel : LED-LCD con tecnología sin parpadeo (flicker-free)

: LED-LCD con tecnología sin parpadeo (flicker-free) Relación de contraste : 5,000:1 (típica)

: 5,000:1 (típica) Ángulo de visión : 178° horizontal y vertical

: 178° horizontal y vertical Tiempo de respuesta : 9.5 ms

: 9.5 ms Relación de aspecto : 16:9 widescreen

: 16:9 widescreen Sistema operativo : Roku TV con interfaz simple en mosaicos

: Roku TV con interfaz simple en mosaicos Aplicaciones preinstaladas : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Pluto TV, The Roku Channel y catálogo completo de Roku Channel Store

: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Pluto TV, The Roku Channel y catálogo completo de Roku Channel Store Audio : estéreo 2x8W RMS con Dolby Audio

: estéreo 2x8W RMS con Dolby Audio Compatibilidad con asistentes : Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit

: Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit Streaming desde dispositivos : Apple AirPlay 2 integrado

: Apple AirPlay 2 integrado App móvil : aplicación Roku gratuita para iOS y Android (control remoto, búsqueda por voz, escucha privada por audífonos)

: aplicación Roku gratuita para iOS y Android (control remoto, búsqueda por voz, escucha privada por audífonos) Conectividad : 3 puertos HDMI, 2 USB 2.0, Wi-Fi de doble banda, Ethernet, salida de audio digital

: 3 puertos HDMI, 2 USB 2.0, Wi-Fi de doble banda, Ethernet, salida de audio digital Búsqueda de contenido : más de 500,000 títulos indexados (películas y episodios) accesibles desde el motor de búsqueda Roku

: más de 500,000 títulos indexados (películas y episodios) accesibles desde el motor de búsqueda Roku Dimensiones sin soporte : 90.4 x 56.3 x 18.03 cm

: 90.4 x 56.3 x 18.03 cm Peso sin soporte : 5.39 kg

: 5.39 kg Peso con empaque : 8.1 kg

: 8.1 kg Compatibilidad con montaje en pared : VESA estándar

: VESA estándar Alimentación : 120V/60Hz

: 120V/60Hz Incluye: cable de alimentación, control remoto, patitas de mesa, manual de usuario

Lo que conviene saber antes de comprar

La pantalla cumple con creces lo que ofrece su precio, pero conviene tener presente cuatro limitaciones:

La resolución es Full HD 1080p , no 4K. Para ver Netflix, YouTube, Prime Video u otras plataformas se aprovecha la totalidad del contenido producido en HD; el contenido 4K se reescala hacia abajo y no se ve en su máxima calidad.

, no 4K. Para ver Netflix, YouTube, Prime Video u otras plataformas se aprovecha la totalidad del contenido producido en HD; el contenido 4K se reescala hacia abajo y no se ve en su máxima calidad. El audio es de 2x8W estéreo , suficiente para un cuarto pequeño o cocina, pero limitado para una sala. Si se piensa usar como pantalla principal, conviene complementar con barra de sonido externa.

, suficiente para un cuarto pequeño o cocina, pero limitado para una sala. Si se piensa usar como pantalla principal, conviene complementar con barra de sonido externa. La tasa de refresco es de 60 Hz , sin tecnologías de gaming como ALLM, VRR o 120 Hz. Apta para uso casual con consolas, no para gaming competitivo.

, sin tecnologías de gaming como ALLM, VRR o 120 Hz. Apta para uso casual con consolas, no para gaming competitivo. No es certificada IP68 ni con marco reforzado, por lo que su mejor lugar es interior, en un mueble estable o montada en pared con soporte VESA.

Quien busca un equipo de gama de entrada con marca conocida, sistema operativo confiable y precio por debajo de los $4,200 pesos encuentra en la Philips 40PFL6533 de Bodega Aurrera una de las opciones más equilibradas del momento. La alternativa directa en el mismo rango sería el modelo Hisense Vidaa 40″ (también vendido por la cadena por debajo de los $4,000), que entrega un sistema operativo distinto (Vidaa OS en lugar de Roku TV) y prestaciones similares.

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