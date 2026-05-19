La Nintendo Switch es una consola de videojuegos de la marca Nintendo. Su característica principal es su diseño “híbrido”, lo que significa que funciona tanto como una consola de sobremesa conectada al televisor, como un dispositivo portátil para llevar y jugar en cualquier lugar.
Recientemente Bodega Aurrera lanzó una promoción para los amantes de los videojuegos al poner en oferta la consola Nintendo Switch OLED 64 GB en paquete con el videojuego Super Mario Bros. Wonder y una membresía de tres meses de Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch precio
La rebaja es de 2 mil pesos: el paquete, que anteriormente tenía un precio de 8 mil 599 pesos, ahora puede adquirirse por 6 mil 599 pesos.
Asimismo existe la posibilidad de pagar el producto hasta en 20 meses sin intereses de 329.95 pesos mensuales, facilitando así el acceso a una de las consolas más populares del mercado.
Nintendo Switch características
- Se transforma rápidamente de una consola casera a una consola portátil
- ¡La siguiente evolución de las aventuras de Mario!
- Comparte la diversión global con Nintendo Switch Online y sus maravillas.
Este paquete contiene todo lo que necesitas para comenzar a jugar inmediatamente, incluyendo una consola Nintendo Switch Modelo OLED con controles Joy-Con blanco. Además, disfruta el juego Super Mario Bros.Wonder y una suscripción individual por 3 meses a Nintendo Switch Online. Las consolas Nintendo Switch son el hogar de juegos como Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 2 HD, Super Mario Odyssey, Minecraft y más. ¡Y por supuesto, también de series como Animal Crossing, The Legend of Zelda, Splatoon, Pikmin y más!“, se lee en la descri— se lee en la descripción del producto.
