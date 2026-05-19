Bodega Aurrera remata pantalla JVC de 75 pulgadas Ultra HD 4K con Roku TV incorporado

JVC ocupa un lugar particular dentro del mercado mexicano de pantallas: la marca japonesa fue durante décadas sinónimo de calidad en audio y video casero, perdió presencia en gama alta frente a Sony y LG, y reapareció hace pocos años como propuesta de gran formato a precio competitivo, sobre todo en retailers de gran volumen como Bodega Aurrera y Office Depot. Esta semana, la cadena del grupo Walmart México colocó el modelo JVC SI75URF Roku Frameless —pantalla LED 4K de 75 pulgadas con diseño sin bordes— en $10,790 pesos, frente a los $15,068 pesos que marcaba como precio anterior. La diferencia se traduce en $4,278 pesos de descuento directo, equivalentes a un 28% de rebaja.
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El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional y posibilidad de recoger en sucursal sin costo adicional. Por las dimensiones del empaque, que supera el metro y medio de ancho una vez fuera de la caja, conviene confirmar el acceso del domicilio antes de programar la entrega.
Detrás del precio: qué incluye la operación en Bodega Aurrera
A diferencia de otros descuentos en pantallas grandes —donde el plazo de financiamiento se estira hasta 18 o 24 meses sin intereses—, esta promoción tiene un plazo más corto pero acelera la liquidación del equipo. La estructura de pago es la siguiente:
- Hasta 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $3,596.67 pesos
- Pago de contado con tarjeta de débito, crédito, efectivo en caja de tienda o transferencia electrónica al precio final de $10,790 pesos
- Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart
- Cupones bancarios vigentes compatibles con la oferta para reducir aún más el precio final
La JVC SI75URF por dentro: pantalla grande con respaldo Roku
El SI75URF corresponde a la línea Roku Frameless de JVC, diseñada para entregar pantallas de gran formato con sistema operativo Roku TV integrado de fábrica. Estas son sus características técnicas verificadas:
- Pulgadas y panel: 75″ con tecnología LED Direct
- Resolución: 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles)
- Diseño: Frameless (sin bordes visibles), marco ultradelgado en aluminio
- Estándar HDR: HDR10 para mejora dinámica de contraste y color
- Sistema operativo: Roku TV con interfaz unificada
- Aplicaciones precargadas: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Pluto TV y The Roku Channel
- Canales gratuitos: más de 300 canales de transmisión gratuita disponibles desde el primer encendido
- Control remoto: Roku Remote con teclas directas a las plataformas más usadas y micrófono integrado para búsqueda por voz
- Funciones especiales: Roku Mobile App (control desde el celular), Private Listening (escuchar por audífonos vía app), Screen Mirroring vía Miracast, AirPlay 2 y HomeKit (en modelos actualizados)
- Conectividad inalámbrica: Wi-Fi de doble banda y Bluetooth
- Puertos físicos: 3 entradas HDMI, 2 puertos USB, salida de audio digital óptica, entrada AV compuesta y entrada coaxial para antena
- Audio: parlantes estéreo con Dolby Audio
- Dimensiones con soporte: aproximadamente 166.7 x 35.3 x 103.1 cm
- Tasa de refresco: 60 Hz nativa
- Eco Sistema Roku: actualizaciones automáticas de sistema y nuevas aplicaciones agregadas regularmente sin costo adicional
Antes de comprar: cuatro consideraciones prácticas
Para no llevarse sorpresas, conviene tener presente lo siguiente:
- La tasa de refresco es 60 Hz, no apta para usuarios que busquen aprovechar gaming a 120 fps en PS5, Xbox Series X o PC de gama alta. Para uso cinematográfico, streaming y deportes en vivo es suficiente.
- El panel es LED Direct estándar, no QLED ni MiniLED. Los colores y el contraste son correctos para la categoría, pero no compiten con la generación QLED de TCL, Hisense o LG por precios apenas superiores.
- El audio es estéreo simple con Dolby Audio, no Dolby Atmos. Para una sala de 75″ se recomienda complementar con barra de sonido externa.
- JVC en México opera bajo licencia y el soporte técnico depende de cada distribuidor; conviene consultar la cobertura específica de Bodega Aurrera antes de comprar y considerar garantía extendida si el uso será intensivo.
Para usuarios que priorizan pulgadas y simplicidad de uso por encima de tecnologías premium, no son gamers de alto nivel y quieren un televisor que funcione “de la caja a la pared” sin configuraciones complicadas, el JVC SI75URF en Bodega Aurrera se ubica como una de las opciones más razonables por debajo de los $11,000 pesos.
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