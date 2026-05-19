Bodega Aurrera remata pantalla JVC de 75 pulgadas Ultra HD 4K con Roku TV incorporado

JVC ocupa un lugar particular dentro del mercado mexicano de pantallas: la marca japonesa fue durante décadas sinónimo de calidad en audio y video casero, perdió presencia en gama alta frente a Sony y LG, y reapareció hace pocos años como propuesta de gran formato a precio competitivo, sobre todo en retailers de gran volumen como Bodega Aurrera y Office Depot. Esta semana, la cadena del grupo Walmart México colocó el modelo JVC SI75URF Roku Frameless —pantalla LED 4K de 75 pulgadas con diseño sin bordes— en $10,790 pesos, frente a los $15,068 pesos que marcaba como precio anterior. La diferencia se traduce en $4,278 pesos de descuento directo, equivalentes a un 28% de rebaja.

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El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional y posibilidad de recoger en sucursal sin costo adicional. Por las dimensiones del empaque, que supera el metro y medio de ancho una vez fuera de la caja, conviene confirmar el acceso del domicilio antes de programar la entrega.

Detrás del precio: qué incluye la operación en Bodega Aurrera

A diferencia de otros descuentos en pantallas grandes —donde el plazo de financiamiento se estira hasta 18 o 24 meses sin intereses—, esta promoción tiene un plazo más corto pero acelera la liquidación del equipo. La estructura de pago es la siguiente:

Hasta 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $3,596.67 pesos

con tarjetas de crédito participantes, mensualidades de $3,596.67 pesos Pago de contado con tarjeta de débito, crédito, efectivo en caja de tienda o transferencia electrónica al precio final de $10,790 pesos

con tarjeta de débito, crédito, efectivo en caja de tienda o transferencia electrónica al precio final de $10,790 pesos Acumulación de saldo Cashi para futuras compras dentro del ecosistema Walmart

para futuras compras dentro del ecosistema Walmart Cupones bancarios vigentes compatibles con la oferta para reducir aún más el precio final

TV JVC 75 Pulgadas Ultra hd en Bodega Aurrera La pantalla tiene un ahorro directo de $4,278. (Bodega Aurrera)

La JVC SI75URF por dentro: pantalla grande con respaldo Roku

El SI75URF corresponde a la línea Roku Frameless de JVC, diseñada para entregar pantallas de gran formato con sistema operativo Roku TV integrado de fábrica. Estas son sus características técnicas verificadas:

Pulgadas y panel : 75″ con tecnología LED Direct

: 75″ con tecnología LED Direct Resolución : 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles)

: 4K Ultra HD nativa (3,840 x 2,160 píxeles) Diseño : Frameless (sin bordes visibles), marco ultradelgado en aluminio

: Frameless (sin bordes visibles), marco ultradelgado en aluminio Estándar HDR : HDR10 para mejora dinámica de contraste y color

: HDR10 para mejora dinámica de contraste y color Sistema operativo : Roku TV con interfaz unificada

: Roku TV con interfaz unificada Aplicaciones precargadas : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Pluto TV y The Roku Channel

: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Spotify, Pluto TV y The Roku Channel Canales gratuitos : más de 300 canales de transmisión gratuita disponibles desde el primer encendido

: más de 300 canales de transmisión gratuita disponibles desde el primer encendido Control remoto : Roku Remote con teclas directas a las plataformas más usadas y micrófono integrado para búsqueda por voz

: Roku Remote con teclas directas a las plataformas más usadas y micrófono integrado para búsqueda por voz Funciones especiales : Roku Mobile App (control desde el celular), Private Listening (escuchar por audífonos vía app), Screen Mirroring vía Miracast, AirPlay 2 y HomeKit (en modelos actualizados)

: Roku Mobile App (control desde el celular), Private Listening (escuchar por audífonos vía app), Screen Mirroring vía Miracast, AirPlay 2 y HomeKit (en modelos actualizados) Conectividad inalámbrica : Wi-Fi de doble banda y Bluetooth

: Wi-Fi de doble banda y Bluetooth Puertos físicos : 3 entradas HDMI, 2 puertos USB, salida de audio digital óptica, entrada AV compuesta y entrada coaxial para antena

: 3 entradas HDMI, 2 puertos USB, salida de audio digital óptica, entrada AV compuesta y entrada coaxial para antena Audio : parlantes estéreo con Dolby Audio

: parlantes estéreo con Dolby Audio Dimensiones con soporte : aproximadamente 166.7 x 35.3 x 103.1 cm

: aproximadamente 166.7 x 35.3 x 103.1 cm Tasa de refresco : 60 Hz nativa

: 60 Hz nativa Eco Sistema Roku: actualizaciones automáticas de sistema y nuevas aplicaciones agregadas regularmente sin costo adicional

Antes de comprar: cuatro consideraciones prácticas

Para no llevarse sorpresas, conviene tener presente lo siguiente:

La tasa de refresco es 60 Hz , no apta para usuarios que busquen aprovechar gaming a 120 fps en PS5, Xbox Series X o PC de gama alta. Para uso cinematográfico, streaming y deportes en vivo es suficiente.

, no apta para usuarios que busquen aprovechar gaming a 120 fps en PS5, Xbox Series X o PC de gama alta. Para uso cinematográfico, streaming y deportes en vivo es suficiente. El panel es LED Direct estándar , no QLED ni MiniLED. Los colores y el contraste son correctos para la categoría, pero no compiten con la generación QLED de TCL, Hisense o LG por precios apenas superiores.

, no QLED ni MiniLED. Los colores y el contraste son correctos para la categoría, pero no compiten con la generación QLED de TCL, Hisense o LG por precios apenas superiores. El audio es estéreo simple con Dolby Audio , no Dolby Atmos. Para una sala de 75″ se recomienda complementar con barra de sonido externa.

, no Dolby Atmos. Para una sala de 75″ se recomienda complementar con barra de sonido externa. JVC en México opera bajo licencia y el soporte técnico depende de cada distribuidor; conviene consultar la cobertura específica de Bodega Aurrera antes de comprar y considerar garantía extendida si el uso será intensivo.

Para usuarios que priorizan pulgadas y simplicidad de uso por encima de tecnologías premium, no son gamers de alto nivel y quieren un televisor que funcione “de la caja a la pared” sin configuraciones complicadas, el JVC SI75URF en Bodega Aurrera se ubica como una de las opciones más razonables por debajo de los $11,000 pesos.

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