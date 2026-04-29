Costco remata los Samsung A26, A35 y A37: comparativa, diferencias y precios

Costco puso en oferta tres modelos de Samsung con rebajas que van desde $1,800 hasta $2,000 pesos. La ventana para aprovecharlos es corta: el Galaxy A37 mantiene su precio especial solo hasta el 26 de abril, mientras que el Galaxy A35 extiende la promoción hasta el 3 de mayo.

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¿Qué ofrece el Samsung Galaxy A37 por $6,999?

El Galaxy A37 lidera la selección con resistencia de nivel premium. Su certificación IP68 lo protege contra polvo y sumersión, algo que no ofrecen sus hermanos de gama. La pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED incluye tecnología Vision Booster para que veas contenido bajo el sol sin forzar la vista.

Samsung Galaxy A37 en Costco Samsung Galaxy A37 en Costco. (Costco.)

La cámara principal apuesta por la Nightography, optimizada para capturar detalles con poca luz. En la parte frontal, el video en Super HDR mejora tus videollamadas y selfies. Samsung promete seis actualizaciones de sistema operativo, lo que alarga la vida útil del equipo más allá de la competencia en su rango de precio.

Cuesta $6,999 pesos, con un descuento de $1,800 sobre su precio regular de $8,799. No es el más barato, pero sí el que más “aguanta” en el día a día.

Samsung Galaxy A35 vs A26: diferencias que sí importan

Aquí la balanza se inclina según tus prioridades. El Galaxy A35 ($4,499) incluye conectividad 5G, procesador Exynos 1380 y protección Knox Vault para datos sensibles. Su pantalla de 120Hz hace que desplazarte por redes sociales o jugar se sienta más fluido.

Samsung Galaxy A35 en Costco Samsung Galaxy A35 en Costco. (Costco)

El Galaxy A26 ($3,999) sacrifica el 5G para ofrecer el precio más bajo, pero no se queda atrás: llega con Android 15 de fábrica y una batería de 5,000 mAh que promete hasta 17 horas de video continuo.

Samsung Galaxy A26 en Costco Samsung Galaxy A26 en Costco. (Costco.)

Si comparas rápido, estos puntos te ayudan a decidir:

Resistencia : A37 tiene IP68 y Gorilla Glass Victus+; A35 y A26 se quedan en IP67.

: A37 tiene IP68 y Gorilla Glass Victus+; A35 y A26 se quedan en IP67. Pantalla : Los tres usan Super AMOLED, pero solo el A35 garantiza 120Hz nativos.

: Los tres usan Super AMOLED, pero solo el A35 garantiza 120Hz nativos. Software : El A37 suma seis años de actualizaciones; el A26 parte con Android 15 listo para usar.

: El A37 suma seis años de actualizaciones; el A26 parte con Android 15 listo para usar. Conectividad: Únicamente el A35 ofrece 5G en esta selección.

En Costco.mx, el pago con tarjeta de débito o efectivo puede generar un descuento adicional que se refleja al finalizar tu compra. El envío a domicilio tarda de 2 a 5 días hábiles, aunque también puedes recoger tu equipo en sucursales participantes sin costo extra. La política de satisfacción de Costco permite devoluciones directas en electrónicos durante los primeros 90 días.

Con estas promociones, Samsung refuerza su estrategia de capturar el segmento medio en México, donde los usuarios buscan durabilidad sin pagar precio de gama alta.

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