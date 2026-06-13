Amazon bajó de precio el Samsung Galaxy S25 Ultra, diseñado para que tanto los profesionales que buscan un alto rendimiento y los creadores de contenido obtengan los beneficios de un dispositivo compacto y cómodo sin sacrificar potencia.

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Sus fuertes son su tamaño manejable y su enfoque en herramientas de Inteligencia Artificial, por ello el precio llega a superar los $24,321.50 pesos aunque sea un modelo “viejo”; sin embargo, Amazon lanzó un descuento de 10%, dejando el equipo en solo $21,999.00 pesos.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra

Este equipo de gama alta está hecho para usuarios que exigen el máximo rendimiento, pues ofrece herramientas de productividad avanzadas y capacidades fotográficas de nivel profesional, por lo que es ideal para:

Creadores de contenido

Profesionales

Fanáticos de la tecnología

Asimismo, el dispositivo destaca por su sensor principal de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP, lo que lo hace perfecto para capturar imágenes nítidas y grabar videos en 8K, además de un zoom avanzado de larga distancia.

Asimismo, gracias a su S Pen integrado, la herramienta es excelente para tomar notas rápidas, editar documentos con precisión o dibujar.

Está equipado con un procesador de última generación Snapdragon 8 Elite y una pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas de 120 HZ para tener una fluidez absoluta en juegos pesados y contenido multimedia.

Finalmente, para los amantes de la IA, este equipo ya destaca por integrar las funciones de Galaxy AI que asisten en la edición de fotos y videos, mejoran la productividad diaria y facilitan la búsqueda o traducción de información.

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