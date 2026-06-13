Walmart rebaja Xiaomi Poco X8 Pro Max 5G 512GB con $3,600 de ahorro y batería de 8,500 mAh

Walmart sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para smartphones flagship asequibles. El Xiaomi Poco X8 Pro Max 5G Dual SIM de 512 GB y 12 GB de RAM —en su versión negra desbloqueada de fabricación— pasó de $12,999 a $9,399 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,600 pesos y equivale al 28% de descuento sobre el precio de catálogo.

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Walmart habilita las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos y la opción de Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia, lo que reduce los tiempos de entrega para clientes en ciudades grandes.

Qué ofrece el Xiaomi Poco X8 Pro Max frente a otros smartphones del catálogo Poco

El Poco X8 Pro Max es el modelo tope de gama dentro de la familia Poco X 2026 de Xiaomi y se posiciona como la versión más completa de la serie, por encima del Poco X8 Pro estándar y del Poco M8 Pro lanzado en enero.

Xiaomi Poco X8 Pro Max en Walmart Ahorro directo de $3,600. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Xiaomi México y la base de datos GSMArena:

Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K (1,280 x 2,772 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3,500 nits, certificación HDR10+ y Dolby Vision.

AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K (1,280 x 2,772 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 3,500 nits, certificación HDR10+ y Dolby Vision. Protección de pantalla: Corning Gorilla Glass 7i.

Corning Gorilla Glass 7i. Procesador: MediaTek Dimensity 9500s fabricado en proceso de 3 nanómetros, con un núcleo Cortex-X925 hasta 3.73 GHz, tres núcleos Cortex-X4 hasta 3.3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A720 hasta 2.4 GHz, además de GPU Immortalis-G925 MC11 y NPU 890.

fabricado en proceso de 3 nanómetros, con un núcleo Cortex-X925 hasta 3.73 GHz, tres núcleos Cortex-X4 hasta 3.3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A720 hasta 2.4 GHz, además de GPU Immortalis-G925 MC11 y NPU 890. RAM: 12 GB LPDDR5X a 9,600 Mbps.

12 GB LPDDR5X a 9,600 Mbps. Almacenamiento: 512 GB UFS 4.1 (versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en configuración 256 GB.

512 GB UFS 4.1 (versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en configuración 256 GB. Batería: 8,500 mAh con carga rápida , una de las baterías más grandes del catálogo de smartphones 2026 en el mercado mexicano.

, una de las baterías más grandes del catálogo de smartphones 2026 en el mercado mexicano. Cámara principal: sistema dual con sensor principal de 50 MP con OIS (estabilización óptica) y sensor ultra gran angular de 8 MP de 120 grados; grabación 4K a 60 fps y 1080p hasta 960 fps.

sistema dual con sensor principal de 50 MP con OIS (estabilización óptica) y sensor ultra gran angular de 8 MP de 120 grados; grabación 4K a 60 fps y 1080p hasta 960 fps. Cámara frontal: 32 MP con HDR.

32 MP con HDR. Conectividad: WiFi 7 (también compatible con WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4), Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojo, USB Tipo-C, 5G SA/NSA con múltiples bandas.

(también compatible con WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4), Bluetooth 5.4, NFC, infrarrojo, USB Tipo-C, 5G SA/NSA con múltiples bandas. Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3 de Xiaomi, con soporte estándar Xiaomi para actualizaciones de seguridad.

Android 16 con HyperOS 3 de Xiaomi, con soporte estándar Xiaomi para actualizaciones de seguridad. Resistencia: certificación IP68 e IP69K (resistencia al polvo, agua y chorros de alta presión).

certificación IP68 e IP69K (resistencia al polvo, agua y chorros de alta presión). Lector de huellas: óptico bajo pantalla.

óptico bajo pantalla. Audio: altavoces estéreo con compatibilidad Dolby Atmos.

altavoces estéreo con compatibilidad Dolby Atmos. Dimensiones y peso: 162.9 x 77.9 x 8.2 mm, 218 gramos.

162.9 x 77.9 x 8.2 mm, 218 gramos. Material: marco de aluminio con vidrio frontal Gorilla Glass 7i.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Xiaomi México que cubre defectos de fábrica; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Mi Community para acceso a soporte técnico inmediato y actualizaciones prioritarias. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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